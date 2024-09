O BANCO IBM S.A. estabelece diretrizes para o gerenciamento do tema Segurança da Informação no ambiente corporativo através da Política de Segurança da Informação e Segurança Cibernética, a qual deve ser seguida e observada por todos os colaboradores, clientes e fornecedores.

A Política de Segurança da Informação e Segurança Cibernética é baseada nas melhores práticas e padrões de mercado, alinhado com as leis nacionais/internacionais e as normas internas do Grupo IBM. O objetivo é a proteção dos ativos de informação, a redução dos riscos de acessos não autorizados ou uso indevido da informação ou dos sistemas (por exemplo, roubo de informação pessoal ou estratégica), redução dos riscos de fraude financeira ou roubo, além da capacidade de identificar, proteger, detectar, responder e recuperar rapidamente de uma ameaça cibernética, a fim de proteger os ativos tecnológicos e informações do Conglomerado IBM, Banco IBM e de seus clientes.

De forma geral, os principais objetivos de controles são:

Confidencialidade : visa garantir que as informações tratadas sejam de conhecimento exclusivo de pessoas especificamente autorizadas e do proprietário da informação nacionais/internacionais. O objetivo é a proteção dos ativos de informação, a redução dos riscos de acessos não autorizados ou uso indevido da informação.

: visa garantir que as informações tratadas sejam de conhecimento exclusivo de pessoas especificamente autorizadas e do proprietário da informação nacionais/internacionais. O objetivo é a proteção dos ativos de informação, a redução dos riscos de acessos não autorizados ou uso indevido da informação. Integridade : busca garantir que as informações sejam mantidas íntegras, sem modificações indevidas (acidentais ou propositais).

: busca garantir que as informações sejam mantidas íntegras, sem modificações indevidas (acidentais ou propositais). Disponibilidade: garante que as informações estejam disponíveis às pessoas autorizadas e a nossos clientes.

No entanto, o mundo atual oferece diversos desafios e ameaças para este manuseio, sendo importante que nossos clientes e parceiros também sigam comportamento seguros para que não sejam alvo de ações maliciosas.

No intuito de orientação a nossos clientes e parceiros listamos abaixo algumas recomendações de segurança e proteção da informação:

O Banco IBM S.A não solicita em hipótese nenhuma:

Atualização de cadastro ou qualquer outro tipo de informação pessoal por e-mail não corporativo, por telefone, por WhatsApp ou qualquer outro meio;

Números de conta-corrente, senhas ou quaisquer outros números de documentos.

Não enviamos links por SMS, aplicativos de comunicação e rede social (WhatsApp, Facebook, Instagram, Facebook Message, Telegram, Signal e outros) ou E-mail sem prévia autorização do cliente; portanto recomendamos não abrir arquivos anexos ou links recebidos, mesmo que em nome do Banco IBM, os quais não foram previamente solicitados ou autorizados pelo próprio usuário.

Alertamos, ainda, sobre a falsa utilização do nome do Banco IBM para oferecer empréstimos pessoais através de internet e (ou) de terceiros e esclarece que não atua no segmento de crédito pessoal e de crédito direto ao consumidor, sendo suas operações de crédito feitas no atacado e voltadas para o mercado corporativo.

Seguem as principais medidas de segurança que o Banco IBM implementa e realiza para a proteção das informações de seus clientes e ativos:

A estratégia de defesa cibernética o Banco IBM procura adotar as melhores práticas do mercado e segue padrões para garantir a sua segurança, adotamos como política: estabelecer diretrizes para assegurar a segurança cibernética junto aos clientes e prestadores de serviços e a garantir que a estrutura de defesa evolua continuamente, em velocidade compatível com o desenvolvimento dos riscos e ameaças cibernéticos, aumentando a nossa resiliência a ataques e diminuindo nossas vulnerabilidades.

Os objetivos da estratégia de defesa cibernética do Banco IBM são:

Mapear:

Mapear todos os ativos de tecnologia e classificá-los em função de sua relevância para o negócio;

Acompanhar a evolução dos riscos e ameaças cibernéticas para orientar e priorizar ações de defesa.

Proteger:

Desenvolver continuamente a cultura de segurança cibernética no Banco IBM entre seus funcionários;

Reduzir nossas vulnerabilidades para assegurar a manutenção de um nível adequado de segurança;

Testar nossas defesas continuamente. O Banco IBM possui um plano de continuidade de negócios, testado pelo menos uma vez por ano de acordo com a classificação do ativo. O Banco IBM passa por processos de auditoria externa que atestam nossos padrões de segurança da informação.

Proteger a confidencialidade, a integridade e a acessibilidade das informações.

Detectar:

Monitorar os ativos que fazem parte do portfólio do Banco IBM para identificar eventos de segurança.

Responder e Recuperar:

Responder com eficácia a incidentes de segurança;

Assegurar que o Banco IBM se recupere tempestivamente de incidentes;

E evoluir nossas defesas a partir das lições aprendidas com os incidentes.

Dicas de Segurança:

Como me proteger contra fraudes?

O Banco IBM nunca entra em contato sem ser através do e-mail corporativo. Por isso, nunca compartilhe seus dados pessoais.

Phishing é a tentativa de fraude e roubo de dados através de mensagens falsas enviadas por e-mail, mensagem de texto, aplicativos de mensagens (como o Whatsapp) ou sites falsos. Essas mensagens podem conter links para sites maliciosos ou arquivos com vírus que podem infectar seu computador ou smartphone e dar acesso às suas informações pessoais.

Desconfie de mensagens recebidas com forte apelo emocional, como aquelas informando de um problema urgente no acesso a sua conta ou pedindo atualização de um suposto “módulo de segurança”, convidando para clicar em um link para regularizar a situação. Também desconfie de mensagens com notícias alarmantes ou com promoções muito vantajosas. Esses são temas muito utilizados em mensagens de phishing.

Nunca abra e-mails que pareçam suspeitos ou que tenham origem duvidosa, nem abra arquivos ou clique em links que estejam nesses e-mails.

Evite clicar em links que pareçam suspeitos. Certifique-se de que o endereço do site apresentado em seu navegador tem o mesmo nome que o site visitado.

Além disso o Banco IBM nunca faz contato ou negociações/ envio de propostas por: SMS, WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter ou Facebook, solicitando senhas, ou movimentações financeiras, ou enviando links duvidosos.

Para assinatura de documentos, o Banco IBM sempre utiliza a plataforma interna da corporação para assinatura eletrônica.