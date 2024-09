A recuperação de desastres (DR) é uma estrutura estratégica de políticas, procedimentos e produtos projetados para proteger e restaurar as operações vitais de uma organização após imprevistos catastróficos. Esses eventos podem variar de desastres naturais, como terremotos e inundações, a falhas no sistema, erros humanos e ataques cibernéticos. As soluções de recuperação de desastres da IBM ajudam as organizações a responder e se recuperar de eventos disruptivos, minimizando a perda de dados e garantindo a continuidade dos negócios e a resiliência dos dados.