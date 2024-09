Python Uma interface do Python para conexão com o IBM Db2.

Node.js Uma interface assíncrona/síncrona do Node.js para o IBM Db2.

PHP Uma interface do PHP para conexão com o IBM Db2.

Go Um driver GoLang para conexão com o IBM Db2.

Java Esse driver fornece interface do Java para conexão com o IBM Db2.

C/C+ Esse driver fornece interface C para conexão com o IBM Db2.

NET Esse driver é compatível com linguagens disponíveis no .NET e .NET Core para conexão com o IBM Db2.

Django Esse adaptador fornece interface do Python/SQLAlchemy para IBM Data Servers.

SQLAlchemy Esse adaptador fornece interface do Python/Django para IBM Data Servers.

Sequelize O Sequelize é uma ferramenta ORM do Node.js baseada em promessa fácil de usar para o Db2

Rust Interface para o Rust destinada ao DB2 for z/OS, DB2 for LUW, DB2 for i compatível com conjunto de conexões utilizando r2d2.