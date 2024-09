TruQua, uma empresa IBM, oferece serviços de consultoria em transformação financeira estratégica, especializada na entrega de soluções financeiras modernas para empresas no ranking Fortune 500.

A TruQua traz serviços de excelência, experiência no assunto, experiência líder em setores, metodologias de transformação de negócios e conhecimento de software SAP e não-SAP para ajudar as organizações a permanecerem no caminho certo e atingirem objetivos de negócios críticos. Por meio de gerenciamento de projetos, inovação de software, liderança inovadora, implementação e estratégias de implantação, a equipe da TruQua oferece serviços de alto valor aos clientes que atendemos. A TruQua tem um histórico comprovado de sucesso ajudando as organizações a recriarem seus processos financeiros, aproveitando os mais recentes dados, IA, automação e tecnologias em nuvem para transformar as finanças em uma vantagem competitiva.