A Sentaca faz parte do negócio em rápido crescimento de serviços de nuvem híbrida da IBM Consulting, para resolver desafios estratégicos e de tecnologia dos clientes, tal como custos de propriedade, monetização e arquitetura escalável e segura, e para lidar com oportunidades, incluindo 5G, IoT e streaming, que podem acelerar a criação e entrega de novos serviços. Os consultores de tecnologia da Sentaca em todos os EUA e no Canadá constroem e migram aplicativos de missão crítica nos principais fornecedores de serviço de nuvem e plataformas de código aberto, como Red Hat OpenShift e OpenStack.

Em 31 de janeiro de 2022, a IBM adquiriu a Sentaca, com sede em Cambridge, Massachusetts, e fundada em 2008. A especialização em domínios, os ativos e os relacionamentos com clientes ajudarão a IBM a atender às demandas do setor, além de fortalecer sua posição como integrador de sistemas principal para o mercado em potencial de rede e 5G.