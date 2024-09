Ficar à frente das mudanças de mercado exige um núcleo digital enxuto que permita às organizações evoluir rapidamente os processos e fluxos de trabalho. Para os clientes da SAP, isso significa migrar o ERP para o S/4HANA Cloud. Essa é uma transformação holística que exige parceiros comprometidos com a melhor experiência e tecnologia da categoria.

BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP, a opção de fornecedor premium acelera e simplifica a implementação do S/4HANA no IBM Cloud com um único parceiro confiável para gerenciar tudo, desde serviços de consultoria e serviços de implementação até Cloud IaaS e gerenciamento de aplicativos e infraestrutura.