Sempre sem custo: são produtos com um plano Lite que nunca vai expirar. Eles são desenvolvidos para que seja possível trabalhar em seus projetos sem preocupações e para ajudar a evitar a geração de alguma fatura acidental. As cotas do plano Lite são baseadas pelo uso, nunca expiram e são renovadas mensalmente ou de acordo com uso pontual. Veja todos os produtos do plano Lite.

Avaliação sem custo: pense nela como avaliações premium; no entanto, exigem uma conta pré-paga ou de assinatura. Dependendo do produto, a cota pode operar por um período específico, com base no uso ou nunca expirar. Alguns produtos começarão a incorrer em cobranças caso você consuma além do nível sem custo. Veja todos os produtos do plano sem custo.