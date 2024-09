A WPP criou uma prática de FinOps eficiente e bem acabada aplicando duas tecnologias: IBM Apptio Cloudability (link fora de ibm.com) e IBM Turbonomic. A equipe financeira usa o IBM Apptio Cloudability para ver exatamente quanto a WPP está gastando, e onde, em todas as empresas e todas as plataformas de nuvem. A equipe de operações usa o Turbonomic para agilizar a economia, otimizando recursos com eficiência por meio de recomendações de dimensionamento orientadas por IA e ações de redimensionamento automatizadas.

O IBM Apptio Cloudability veio primeiro. Depois de avaliá-lo em relação a uma oferta de terceiros, a WPP implementou a solução da IBM e rapidamente alcançou visibilidade de gastos em 99% de seu cenário de nuvem, incluindo AWS, Microsoft Azure e Google Cloud Platform (GCP). "Simplesmente funcionou", diz Manandhar. "Tem APIs muito boas para integração em todo o ambiente. Integramos centenas de contas de faturamento e mapeamos o uso para os stakeholders. Ele nos mostrou uma visão real em dólares; uma visualização de faturas; uma visão de uso, incluindo anomalias; e uma visão amortizada. E, quando comparamos com dados diretamente dos fornecedores de nuvem, foi muito preciso. Isso ajudou a criar rapidamente a confiança de nossos usuários em nossas operações de recarga.”

Em seguida, o Sr. Cocks e o Sr. Burnett contrataram a IBM para uma prova de valor (POV) do Turbonomic, que revelou um enorme potencial de economia. O Sr. Burnett, que adquiriu vasta experiência em otimização em um cargo anterior em outra grande empresa, implementou o Turbonomic em um dos locatários Azure da WPP e deixou a solução gerar recomendações de recursos. O Sr. Burnett selecionou entre as recomendações a execução de 1.100 ações de redimensionamento, muitas por meio de automações do Turbonomic.

"Durante o POV, ele já teria se pago dez vezes", diz Cocks.

A WPP já implementou oficialmente o Turbonomic em seu ambiente do Azure e o levará gradualmente para suas outras nuvens. "Isso revelou um enorme potencial de dimensionamento correto e muitos recursos não utilizados — demais para serem reduzidos manualmente", diz Burnett. Em sua interface do Turbonomic, ele visualiza milhares de recomendações de dimensionamento geradas automaticamente, além do impacto de custo que elas teriam. A equipe de operações divide o conjunto de recomendações em partes gerenciáveis e se envolve com os usuários para identificar quais ações fazem sentido para os negócios.

Assim a equipe pode redimensionar com grande eficiência com a funcionalidade de ações em massa do Turbonomic. Dobraram o ritmo alcançado no POV, agora executando aproximadamente mil ações a cada um ou dois meses. "Nós nos livramos de 500 discos desanexados em um fim de semana, economizando US$ 250 mil", diz Burnett". "Isso não é possível sem automação. Ela permite um ritmo que realmente ajuda a controlar os custos da nuvem".