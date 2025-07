Para ajudar no desenvolvimento e na implementação de sua estratégia de comércio eletrônico, a empresa contratou a parceira de negócios da IBM, a Nextuple LLC. De acordo com Laxman Mandayam, chefe da Customer Solutions &, cofundador da Nextuple, o processo de seleção de um novo OMS foi breve. "Percebemos muito rápido que o IBM Sterling Order Management era provavelmente o mais adequado para o que a World Market queria alcançar. Então o esforço foi mais para conhecer os custos e a logística de migração do sistema OMS existente para o sistema da IBM".

A solução IBM Sterling® Order Management conta com central de atendimento, visibilidade de inventário e componentes de engajamento. Combinadas, disponibilizam os recursos de atendimento de pedidos omnicanal de que a World Market precisa.

O componente de engajamento da loja suporta as capacidades BOPIS e ship-from-store e dá aos associados da loja a possibilidade de oferecer serviços adicionais com base nas circunstâncias do cliente. Além disso, a visibilidade do estoque permite o gerenciamento de atividades de oferta e demanda de estoque em tempo real em todos os canais. A central de atendimento passou a ter um único ponto de acesso a partir do qual os representantes de serviço ao cliente ou clientes poderiam fazer, cancelar e ajustar pedidos por telefone.

Uma vez que a decisão foi tomada, as equipes do World Market, da Nextuple e da IBM começaram a criar um roteiro para a implementação. A IBM ofereceu a experiência e o conhecimento do setor para ajudar a orientar a empresa durante as fases de planejamento, implementação e além, desde a integração dos funcionários do World Market até a realização de análises de design e a recomendação de ferramentas e melhores práticas.

A primeira área de foco das três equipes foi a habilitação das funcionalidades BOPIS do sistema. Trabalhando em sequências, a equipe implementou a solução em fases, com um piloto inicial entrando em operação em duas lojas, seguida por mais 24 lojas e, por fim, todas as 242 lojas da World Market em fevereiro de 2022, apenas quatro meses do início ao fim. Antes de entrar em operação, a IBM forneceu sessões de treinamento para os principais funcionários sobre como operar e usar o sistema.

Vários fatores contribuíram para a velocidade e a eficiência da implementação. Primeiro, a Nextuple, o World Market e a IBM atuaram como uma equipe, colaborando de forma muito organizada. Além disso, como uma solução de software como serviço (SaaS) na nuvem, grande parte da configuração foi predefinida, para que a equipe pudesse focar sua atenção na integração e no teste.

Principalmente antes e durante a implementação, a equipe reuniu inputs dos gerentes de operações da loja para garantir que a funcionalidade e a usabilidade estivessem alinhadas com as necessidades dos funcionários e do pessoal de operações.

Uma vez que os recursos do BOPIS estavam em funcionamento nas lojas, a World Market passou para a próxima fase da implementação: habilitar os recursos de remessa a partir da loja. O varejista procurava reduzir seus custos de frete e entregar os pedidos dos clientes mais rápido, diminuindo a distância das remessas diretas. A capacidade foi implementada inicialmente em 40 armazenares em novembro de 2022 e, desde então, foi expandido para 102 armazenares em 2025.