“As organizações enfrentam dificuldades com a acessibilidade e o desempenho dos dados ao desenvolver a próxima geração de modelos robustos de IA e ML. Ao trabalhar com watsonx.data, aceleramos a conexão de nossos clientes com seus dados — seja localmente ou em edge — para que eles possam obter insights confiáveis rapidamente, acessando todos os seus dados em seus ambientes de nuvem híbrida.”



Chris Cochran

Vice-presidente de alianças da

WANdisco