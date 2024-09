"A Volta oferece a experiência e os recursos necessários para resolver os desafios dos seus sistemas de TI com uma abordagem fácil e personalizada de fazer negócios. Nossos clientes têm esperado ansiosamente pela IA para ajudar na diminuição da disponibilidade de recursos; quase todos estão preocupados com a privacidade em torno da IA.

Estou no programa beta com o watsonx.ai e estou feliz em saber que os modelos da IBM são tokenizados com base em um conjunto de dados revisado por um conselho de ética, e nosso trabalho não é compartilhado com o mundo.

Como diretor de segurança da informação da Volta líder de práticas de IA, aguardo ansiosamente para trabalhar com o modelo base 'fm.cybersecurity' para ver que outras IA podemos incorporar em nossa prática de cibersegurança para aprimorar as experiências de nossos clientes.



Jeff Jarecki

CISO and AI Leader

Volta Inc.