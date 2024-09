A solução irá acelerar drasticamente as consultas e análises, permitindo que a empresa altere os horários e as rotas para atender às mudanças nas demandas dos clientes com rapidez. O sistema foi criado para reduzir os tempos de carregamento em um fator de mais de 3,5, disponibilizando as informações para a empresa mais rápido. E o sistema promete ajudar a De Lijn a aumentar a confiança do cliente, criando ofertas direcionadas com precisão que capitalizam informações sobre os padrões de viagem dos clientes em tempo real.