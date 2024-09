Os desenvolvedores da Vivy têm experiência prévia com Datadog, New Relic e várias ferramentas de código aberto, então, quando precisaram encontrar uma solução de Gerenciamento de Desempenho de Aplicativos (APM) que pudesse lidar com as complexidades do monitoramento de suas aplicações baseadas em microsserviços containerizados, eles sabiam que precisavam encontrar algo novo. A Instana se tornou a escolha óbvia para a Vivy, pois não exigia nenhuma configuração, descobria automaticamente todos os serviços e rastreava todas as solicitações.

“Instana entende a interconexão de tudo”, diz Kirill Merkushev, chefe de back-end da Vivy. Com a Instana em funcionamento, todos os componentes e serviços da Vivy, juntamente com suas dependências, são descobertos automaticamente, e cada solicitação é rastreada de ponta a ponta. A Vivy conseguiu eliminar processos manuais e agora tem visibilidade total em suas aplicações e serviços, com informações precisas sobre dependências de serviços, rastreamentos de pilha por serviço e tempos de solicitação de cada serviço individual.

Com a necessidade dos clientes da Vivy por acesso móvel sempre disponível e sob demanda, a Vivy não pode se dar ao luxo de que seu aplicativo ou serviços fiquem lentos ou inativos por qualquer período de tempo. Com a análise automática de causa raiz do Instana, sempre que houver um serviço lento ou uma solicitação problemática, um único incidente é registrado, incluindo todos os eventos correspondentes juntamente com a identificação da causa raiz mais provável. Com esses dados acionáveis em mãos, os engenheiros da Vivy conseguem avaliar rapidamente a situação e resolver problemas sem hesitar. De acordo com Merkushev, "Antes do Instana, se um bug passasse para produção, poderia levar até três dias para os desenvolvedores encontrarem a causa raiz e corrigirem permanentemente o problema." Com o Instana, somos imediatamente notificados com a causa raiz e podemos resolver o problema em um terço do tempo ou menos."

Considerando que a Vivy trata de dados sensíveis de saúde, é fundamental que a empresa esteja em conformidade com todas as leis de privacidade de dados aplicáveis. O aplicativo da Jive lida com uma variedade de dados confidenciais, de registros médicos a informações financeiras. Por isso, é prioridade da Vivy proteger todos os dados contra acesso não autorizado de terceiros. Por meio da aplicação de tecnologia de criptografia de última geração e adesão às políticas de privacidade mais rígidas, a Vivy auxilia na garantia de que apenas o usuário tenha acesso aos seus dados.

Além disso, a Vivy deve garantir que não está enviando nenhuma informação identificável sensível para ferramentas de terceiros. A Vivy conseguiu configurar o Instana de forma transparente e analisar dados para garantir que a empresa atenda a todas as necessidades de conformidade com a privacidade, ao mesmo tempo em que obtém o valor necessário das capacidades de monitoramento automático do Instana. A Instana também tornou mais fácil para Vivy saber quando hackers estão tentando acessar os dados do paciente. "Como a Instana rastreia todas as solicitações por meio da infraestrutura da Vivy", explica Merkushev, "somos capazes de ver instantaneamente quando há um aumento nas solicitações." Com o Instana, podemos decifrar rapidamente se o pico é causado por erros ou hackers.""