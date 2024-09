No momento, a empresa trabalha no desenvolvimento da segunda versão do site Vivere.travel, e está ansiosa para aproveitar ao máximo os recursos de inteligência artificial do IBM Watson Content Hub quanto antes.

Lanza destaca: "Já conseguimos ver o poder do IBM Watson Content Hub, mas sabemos que ele tem muito mais a oferecer. Estamos planejando a integração de dois serviços adicionais da Watson à solução: IBM Watson Visual Recognition, para automatizar o taggeamento de metadados, e IBM Watson Retrieve & Rank, para melhorar a precisão dos resultados de pesquisa.

“O IBM Watson Content Hub passará a usar visual recognition para analisar imagens em busca de cenas, objetos, cores e muito mais; e irá taggear as imagens com classificadores facilmente pesquisáveis de forma automática. Esperamos que isso nos economize muito tempo e esforço no futuro. No momento, ainda contamos com nossa equipe de conteúdo para taggear imagens manualmente, mas à medida que o número de destinos disponíveis em nossa plataforma continua crescendo, sabemos que isso é insustentável. Com inteligência artificial automatizada para taggear imagens, o IBM Watson Content Hub nos permitirá continuar expandindo nossa plataforma sem aumentar nosso número de funcionários.”

De Santis acrescenta: "O taggeamento inteligente de imagens irá agilizar e facilitar a pesquisa de conteúdo relevante sobre locais específicos e melhorar nossa capacidade de enviar conteúdo personalizado para nossos clientes. Quanto mais específica a seleção de conteúdo para turistas, e quanto mais pessoal e envolvente for a experiência, maior a probabilidade de aumento da base de clientes e impulsionamento das reservas de férias por meio da plataforma. Ao coletar mais dados de comportamento do cliente, aumentamos nossas oportunidades de melhorar a precisão de nosso algoritmo de personalização, aprimorando a plataforma e a experiência do cliente."

Com o IBM Watson Content Hub implementado, a Vivere.travel espera oferecer uma experiência digital mais responsiva e pessoal aos turistas.

De Santis conclui: "Com apoio da tecnologia IBM Watson, estamos confiantes de que conseguiremos oferecer conteúdo com seleção primorosa para atrair todo tipo de turista e mudar para melhor a forma de planejar e agendar viagens."