“Com as organizações de saúde em todo o mundo desafiadas a reduzirem custos e, ao mesmo tempo, aumentarem o atendimento aos pacientes, principalmente com a escassez de médicos e enfermeiros qualificados, nunca foi tão essencial a adoção de tecnologia na área de saúde, como IA e aprendizado de máquina, para transformar os setores de saúde. Com o watsonx.ai da IBM, nós da VitalProbe Inc. estamos muito animados em oferecer aos nossos clientes modelos preditivos para identificar riscos à saúde e converter resinas de dados de saúde em informações utilizáveis para que os médicos tomem decisões conscientes e melhorem os resultados de saúde.""



Billa Bhandari

Fundador

VitalProbe, Inc.