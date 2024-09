Desafios como o aumento das cargas de trabalho e a escassez de mão de obra nas centrais de atendimento ao cliente afetarão significativamente a expansão e a continuidade dos negócios futuros da Unionthink. Consequentemente, haverá uma necessidade cada vez maior de aproveitar a tecnologia de IA para substituir o trabalho humano e aumentar a eficiência.

Por meio dessa atividade de cocriação com a IBM, a Unionthink está demonstrando como a IA pode aprimorar seus negócios, colocando-a no ponto de partida para a transição do trabalho humano para a IA. E, para continuar a melhorar a satisfação do cliente, a empresa pretende aproveitar ao máximo a atual tecnologia de IA e continuar seu trabalho com a IBM como parceiro de negócios.