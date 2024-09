A pandemia estava evoluindo rapidamente em todo o mundo, e diferentes nações estavam adotando diferentes estratégias de resposta. Não havia uma resposta padrão consistente. As taxas e padrões de infecção estavam mudando, novas variantes estavam surgindo e as autoridades de saúde pública estavam ganhando uma compreensão mais profunda dos riscos de infecção.

No início de 2021, ministros de várias agências governamentais estavam debatendo ativamente quais medidas eram necessárias na fronteira do Reino Unido para controlar a disseminação de variantes preocupantes. Para Jackie Keane, Diretora de Portfólio Digital e de Tecnologia do Trace Portfolio, as novas regras de fronteira eram exatamente o tipo de mudança política para a qual ela e sua equipe precisavam estar preparadas. Então, quando os controles de fronteira foram anunciados, explica Keane, as equipes da IBM e da Salesforce não estavam começando do zero. “Com o RTTS e a plataforma Salesforce CRM já concluídos, as bases da solução estavam lá”, diz ela. “Isso nos colocou em uma posição forte para implementar o novo International Arrivals Service e o MQS muito rapidamente.”

De acordo com a nova política, as pessoas que chegavam à fronteira do Reino Unido vindas do exterior tinham de cumprir regras de quarentena e testes com base no status de risco da Covid do seu país de origem.Os viajantes provenientes de países da “lista vermelha” (aqueles considerados de alto risco para variantes novas e emergentes do coronavírus) seriam obrigados a seguir um protocolo de testes e quarentena relativamente complexo, tanto antes como depois de entrarem no país.

Para que o programa funcionasse, a UKHSA precisava orientar cada passageiro sequencialmente por essas etapas, desde o preenchimento dos formulários de localização de passageiros até as instruções de testes e reserva do hotel de quarentena. Como cada fluxo dependeria dos resultados dos testes, a integração com laboratórios de testes era fundamental.