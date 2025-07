A Turba Media transformou significativamente suas capacidades operacionais e os serviços oferecidos aos clientes por meio de sua parceria com a IBM. Com a implementação do watsonx.ai para construtores de IA, a Turba Media acelerou a velocidade na geração e ação sobre insights, permitindo decisões de marketing mais ágeis e responsivas. As análises de sentimento em tempo real e a previsão de tendências, integradas em todas as campanhas ativas, resultaram em melhorias comprovadas na precisão de segmentação de anúncios, no retorno sobre investimento (ROI) e na relevância do conteúdo. Os dashboards intuitivos da Turba Media agora oferecem aos usuários não técnicos acesso direto a insights poderosos, eliminando a necessidade de analistas de dados intermediários e aumentando a transparência. A colaboração entre a Turba Media e a IBM não apenas aprimorou as capacidades analíticas da Turba Media, mas também democratizou o acesso aos dados. Profissionais de marketing, estrategistas e produtores de eventos agora podem consultar dados de campanhas e culturais em tempo real usando linguagem natural, melhorando significativamente os resultados em comparação com métodos tradicionais de compra de mídia. Essa transformação foi apresentada em eventos importantes do setor, incluindo o Asia Tech 2024, o IBM Think® Singapura e o Gartner Digital Gold Coast. Nesses eventos, a Turba Media demonstrou sua capacidade de agregar e analisar dados ao vivo, diretamente dos participantes, em tempo real, oferecendo inteligência de audiência sem precedentes. Os fundadores da Turba Media, Matt Bonner e Effi Shwintarsky, destacaram publicamente o caráter familiar da colaboração contínua com a IBM, ressaltando a confiança mútua e a visão compartilhada para o futuro das estratégias de mídia impulsionadas por IA. Como resultado, a Turba Media se tornou uma colaboradora e inovadora de destaque no ecossistema IBM, apresentando-se em diversos eventos do setor e utilizando IA generativa para explorar insights de comunidade e culturais de ponta.



O impacto dessa parceria é evidente no sucesso do Dropbox com clientes como o Subsonic Festival. Ao utilizar as ferramentas do watsonx.ai, a Turba Media conseguiu orientar estratégias de compra de mídia e posicionamento de anúncios, resultando em métricas de campanha de destaque. As métricas incluem uma taxa de cliques (CTR) inferior a 4,62% e um retorno sobre o investimento em anúncios (ROAS) superior a 5,56. Esses resultados destacam o poder da integração de IA avançada com marketing culturalmente inteligente.



“A inteligência de audiência da Turba Media é ao mesmo tempo inovadora e disruptiva. Ao utilizar IA generativa, eles ajudam organizações a descobrir insights comportamentais ricos e a monetizar padrões de audiência antes invisíveis, transformando dados em resultados de negócios tangíveis.” Loke Peng Yuen, Global Business Development and Sales Leader, IBM