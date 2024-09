“A Truist já está trabalhando com a IBM em alguns casos de uso internos de IA generativa no momento. Alguns casos usam o watsonx, uma nova plataforma de IA e dados da IBM para as empresas usarem IA generativa e aprendizado de máquina. Estamos explorando o que podemos cocriar, construir provas de conceito e, por fim, colocar no ambiente de produção e nas mãos de nossos colegas de equipe ou dos nossos clientes.”



Ken Meyer

Diretor da divisão de informação e experiência

Truist