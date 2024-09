Travelping GmbH

Você não precisa ser George Jetson ou sua esposa, Jane, para aproveitar recursos da era espacial em seu veículo. Os carros conectados aproveitam a tecnologia IoT para permitir que motoristas determinem quanto tempo uma viagem levará e problemas a serem evitados ao longo do caminho, tudo isso enquanto transmitem um filme para as crianças no banco de trás. A capacidade de conectar dispositivos em veículos a outros dispositivos e redes produz insights como status, posição e velocidade do automóvel. Essas informações podem melhorar a segurança dos passageiros e a manutenção do veículo, entre outros benefícios.

Mas, na UE, há uma espécie de obstáculo: o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR). Em maio de 2018, o GDPR foi criado para proteger os dados e a privacidade dos cidadãos da UE e dos países do Espaço Econômico Europeu (EEE). Em parte, o GDPR não permite que os dados pessoais sejam exportados para fora da UE e do EEE. Quando você tem um carro conectado, mas seus dados não têm permissão para sair da região, a capacidade de obter insights do veículo é interrompida. As soluções de rede tradicionais não são ideais, porque é aí que entra a latência.

Digamos que o fabricante de carros ABC Autos procure o provedor de telecomunicações XYZ Mobile para fornecer conectividade para sua nova linha de carros habilitados para IoT. Em uma implementação clássica, os dados são anexados a uma rede hospedada em um data center local. O carro vai para um país fora da UE; mas os dados, não. E quando o carro está na UE, os dados são enviados para todos os lugares, desde a rede doméstica até onde o veículo está.

Para evitar colisões, os carros conectados precisam se comunicar entre si em tempo real. A Travelping precisava desenvolver uma plataforma de infraestrutura de TI que enfrentasse os desafios do gerenciamento de dados transfronteiriços. Além disso, os dados precisavam permanecer num ambiente rico em segurança.