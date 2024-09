Foi no contexto de pagamento instantâneo que a Transactis escolheu trabalhar com a IBM e o DataPower no final de 2018. Uma estrutura robusta e resiliente é essencial para processar transferências de entrada e saída em menos de 10 segundos. "O DataPower foi a escolha óbvia, dada sua confiabilidade, funcionalidade e capacidade comprovada de lidar com volumes extremamente grandes", confidencia Bertrand Rinié. Além disso, a Transactis está familiarizada com as tecnologias da IBM: "Temos um mainframe da IBM, e seus conectores estão nativamente disponíveis no DataPower, o que é uma vantagem real. E a equipe de pagamentos da Transactis já teve experiência trabalhando com o DataPower".

Para evitar comprometer o desempenho e fazer uso ideal dessa escolha tecnológica, a Transactis optou imediatamente pelo IBM Expertise Connect. Graças a um gerente técnico de contas, o IBM Expertise Connect fornece suporte personalizado imediato durante todo o ciclo de vida de uma solução: design da arquitetura, implementação, gerenciamento, suporte e muito mais. "Trabalhamos com o IBM Expertise Connect em duas frentes: em primeiro lugar, gerenciamento de incidentes, para fornecer suporte ágil que nos permite resolver problemas mais rapidamente do que com o suporte padrão. E um foco mais proativo, ligado ao uso do nosso ecossistema: seu gerenciamento, atualizações, desenvolvimento...", explica Bertrand Rinié.