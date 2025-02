Com o uso exaustivo de métodos de última geração que combinam a plataforma IBM® watsonx.ai com o framework Red Hat OpenShift, a empresa está acelerando os esforços iniciais para melhorar as operações.

Especificamente, existem dois projetos de utilização da IA generativa:

Verificar a criação da seção de dúvidas frequentes para concessionárias de automóveis usando uma IA generativa como etapa de demonstração antes da introdução do sistema em grande escala. Com o aprimoramento do conteúdo e da qualidade das dúvidas frequentes usando a IA generativa, espera-se que a taxa de uso da seção aumente e, ao mesmo tempo, promova mais digitalização.

Um projeto já em produção que traz um sistema de verificação automática da conformidade com a legislação e as normas, como a Lei contra Prêmios Injustificáveis e Representações Enganosas, usando IA generativa em e-mails de campanha para titulares de cartões de crédito. A expectativa é reduzir os riscos regulatórios e melhorar a eficiência operacional de forma progressiva.

No futuro, a Toyota Finance pretende refinar ainda mais os projetos de IA generativa existentes e transformá-los em um sistema que atenda a todas as necessidades do mercado, enquanto explora ativamente novas áreas onde podem ser aplicados.

Ao introduzir a IA generativa, a empresa está viabilizando decisões mais complexas e inteligentes. A análise de grandes volumes de documentos internos e de dados de negócios anteriores aprimora a tomada de decisões e proporciona uma melhoria drástica na eficiência operacional.

Ao implementar a tecnologia de IA, a empresa se concentra em uma combinação ideal entre qualificações dos funcionários e recursos de IA. Em vez de usar a tecnologia apenas como uma substituta, eles estão criando ambientes que expandem as capacidades humanas, permitindo que os profissionais se concentrem em trabalhos mais criativos e de valor agregado.

A empresa está explorando o potencial da IA generativa de forma gradual e estratégica, ao mesmo tempo em que lida de maneira cuidadosa com questões relacionadas à privacidade, ao gerenciamento de dados e ao uso ético da IA.

Para acelerar ainda mais a criação de projetos de IA generativa, foi criada uma força-tarefa em toda a empresa, reunindo ideias inovadoras de departamentos específicos e avançando sucessivamente nos experimentos de demonstração e aplicação prática. Ao explorar novos projetos, a empresa busca possíveis usos para a IA generativa a partir de várias perspectivas, como aumentar a eficiência do trabalho, fortalecer a conformidade e aprimorar a experiência do cliente. Mais importante ainda, a empresa continua garantindo que essas inovações tecnológicas sejam válidas do ponto de vista do cliente e contribuam diretamente para sua maior satisfação.