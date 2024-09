Em maio de 2018, a The Insolvency Service contratou a IBM Consulting para ajudá-lo a começar a substituir seus cinco aplicativos de gerenciamento de caso por uma plataforma única e moderna baseada no software Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement executado na nuvem do Microsoft Azure.

Durante um processo completo de aquisição, que começou em fevereiro de 2017, a agência examinou várias plataformas e parceiros de entrega.

"A IBM Consulting foi a fornecedora de pontuação mais alta em relação aos critérios de avaliação", recorda Lydia Chown, gerente de projeto do Case Management Services Project na agência. "E o Microsoft Dynamics é tão poderoso e configurável. Estávamos muito interessados em migrar para a nuvem para obter flexibilidade adicional e economia de custos.”

Para minimizar os riscos, a agência está substituindo seus sistemas em fases. A fase 1, concluída em março de 2019, se concentrou na substituição de um sistema importante de gerenciamento de casos que suportava o RPS.

A IBM Consulting liderou o projeto, mas trabalhou em estreita colaboração com o departamento de TI da agência. O objetivo era transferir o conhecimento enquanto projetava e implementava a plataforma central, integrando aplicativos de negócios existentes e migrando dados.

A migração dos dados foi uma tarefa significativa e apresentou vários desafios. Por exemplo, para consolidar dados duplicados de reclamantes e da empresa em registros exclusivos de clientes, a equipe teve que criar algoritmos de correspondência complexos. A migração de pagamentos também exigiu transformações complexas de dados porque o novo processo de pagamentos era significativamente diferente do anterior.

As equipes superaram esses problemas com ferramentas do portfólio de serviços de nuvem do Microsoft Azure, incluindo o Azure Data Factory (link externo ao site ibm.com), Azure SQL Database (link externo ao site ibm.com), Azure Key Vault (link externo ao sire ibm.com) e Azure Blob Storage (link externo ao site ibm.com) tecnologias. Usando esses serviços, a equipe ganhou flexibilidade e elasticidade significativas para aumentar o desempenho em relação aos servidores SQL de hardware tradicionais e eliminou o risco em processos de migração para atender à janela de tempo de migração de dados necessária para obter a entrada em operação do sistema. E como os recursos de resolução de erros do Azure Data Factory marcaram registros com falha, apenas esses registros precisaram ser reprocessados.

No total, a agência migrou cerca de meio milhão de contatos, meio milhão de reclamações, 1,6 milhões de pagamentos e 2,8 milhões de documentos.

Como parte da Fase 1, a equipe também integrou sete dos principais sistemas de negócios da agência: dois portais digitais; aplicativos de finanças, gerenciamento de documentos e produção de documentos; e um mecanismo de cálculo. Para integrar os sistemas com segurança na nuvem, a IBM conta com o Azure Service Bus (link que reside fora do ibm.com) plataforma, um mecanismo baseado em fila para integração assíncrona e Relé híbrido Azure (link reside fora do ibm.com) tecnologia para integração síncrona ponto a ponto.

Combinados, a flexibilidade, a confiabilidade, a segurança e o desempenho dos serviços em nuvem do Microsoft Azure permitiram que a IBM Consulting projetasse e configurasse rapidamente a plataforma com o mínimo de personalização. A plataforma foi projetada para que o cliente possa alterá-la à medida que suas necessidades comerciais evoluem. Ele também fornece uma base sólida para a próxima fase de consolidação de aplicativos.

Hoje, o IBM Consulting–Application Management Services oferece serviço de suporte e manutenção de aplicativos. "O suporte da IBM após entrar em operação tem sido excelente", diz Lydia Chown. "Nosso engenheiro de suporte líder é excepcional e trabalha de forma brilhante com nossas equipes."