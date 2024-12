Em um exemplo específico, a TCS fez avaliações do desafio enfrentado por um grande banco em Israel. A operação do ambiente legado do banco era cara, e a arquitetura do sistema não podia ser ampliada para atender às demandas do aumento das cargas de trabalho.



À medida que os sistemas legados se aproximavam da capacidade máxima, os tempos de resposta mostravam os primeiros sinais de degradação, afetando as principais aplicações do banco. A alta latência causava atrasos entre a seleção de uma opção em um aplicativo móvel ou online e o recebimento da resposta, o que prejudicava a experiência tanto dos clientes empresariais quanto dos titulares de contas de pessoa física.



A TCS propôs resolver esses problemas de latência e escalabilidade com a criação de um novo serviço de armazenamento de dados totalmente gerenciado para o banco, desenvolvido com base no IBM FlashSystem 9500. A TCS trabalhou com a Harel Information Technologies, uma das principais provedoras de infraestrutura de TI em Israel e parceira de negócios da IBM, para obter, configurar e implementar a tecnologia FlashSystem. Com sede em Tel Aviv, a Harel emprega mais de 100 especialistas em TI, oferecendo uma ampla gama de soluções de negócios, desde notebooks e tablets robustos até computação de alto desempenho e serviços de nuvem.



A solução de armazenamento IBM FlashSystem 9500, líder de mercado, oferece a capacidade e o desempenho para gerenciar cargas de trabalho excepcionalmente altas de dados e transações, além de ajudar a proteger os dados contra perdas acidentais ou ataques deliberados.



O FlashSystem 9500 combina os módulos IBM® FlashCore, a arquitetura NVMe e recursos impulsionados por IA, além de ter a capacidade de detectar e impedir possíveis ataques cibernéticos em tempo real. Para proteção contra ransomware, ele usa o IBM Cyber Vault para preservar cópias de dados isoladas e somente leitura, para que os sistemas possam se recuperar com rapidez se a cópia de produção dos dados for criptografada por um malware.



Desenvolvido com escalabilidade em mente, o FlashSystem 9500 permite que nova capacidade seja adicionada sem interrupção do serviço, até um total de 4,5 PB em uma gaveta de rack 4U. Nesse caso, a implementação abrange três locais, com backup e recuperação fornecidos pelas ferramentas integradas disponibilizadas pelo IBM FlashSystem.



Chen Karmer relata: “Tem sido tranquilo trabalhar com a IBM graças à nossa sólida parceria global, que abrange diversas áreas e tecnologias, e à sua longa história de excelência e reputação de confiabilidade. Inovações como a detecção de malware em tempo real mostram como a IBM está trazendo recursos do conceituado mundo dos mainframes diretamente para os modernos servidores IBM® Power e FlashSystem. Por sua vez, a TCS aproveita essas vantagens, valendo-se do nosso conhecimento e experiência mundial para adicionar serviços totalmente gerenciados para clientes globais”.