A Tahto recorreu à IBM. Eles escolheram especificamente o armazenamento de dados IBM watsonx.data e a solução IBM Cloud Pak for Data como base de arquitetura de dados para transformação de IA. Analisando 112 indicadores-chave de desempenho em toda a força de trabalho, a Tahto conseguiu alinhar metas, objetivos e conquistas individuais, obtendo insights dinâmicos sobre o comportamento e a produtividade dos funcionários em mais de 200 atividades de negócios.

Com os insights da implementação, a Tahto criou uma matriz de objetivos abrangente, atribuindo a cada função de funcionário um conjunto personalizado de responsabilidades, competências e pontos fortes. Essa abordagem personalizada ajudou a melhorar a motivação e a produtividade dos funcionários.

Além disso, a integração desses insights impulsionados por IA à plataforma proprietária da Tahto, a Guilda, otimizou as operações e viabilizou metas personalizadas, experiências gamificadas e ações direcionadas que engajaram e empoderaram os colaboradores. Como resultado, o número de processos caiu de 40 para apenas 5, dando aos agentes espaço para personalizar as interações com os clientes sem perder o elemento humano crítico do atendimento ao cliente.