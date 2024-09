Depois de adicionar a solução Skytap on IBM Cloud ao seu portfólio durante o quarto trimestre de 2019, a Syniti foi bem posicionada para o ano novo. Quando o surto de COVID-19 em 2020 limitou severamente o acesso ao data center do cliente, ter uma plataforma remota de computação em nuvem em funcionamento proporcionou a tão necessária resiliência operacional.

Em nome de seus clientes, a Syniti obteve reduções significativas de custos. Os clientes normalmente economizam de 30 a 40% no custo da migração de dados, com alguns clientes percebendo um retorno sobre o investimento de até 80%. "Fizemos uma grande implementação global e conseguimos mostrar ao cliente que iremos poupá-lo mais de 11 milhões de euros", afirma Ahlstrom, "que era muito mais do que o custo real do software".

Antes da solução em nuvem, o provisionamento de ambientes completos geralmente levava meses. "Agora, o provisionamento real dos servidores é altamente automatizado", diz Alberts. "Desde o momento em que se aperta o botão até o momento em que os servidores estão prontos para trabalhar, o tempo médio é de menos de uma hora e isso faz uma enorme diferença para nós."

A Syniti também está observando um nível muito mais alto de qualidade de dados. "Raramente estamos abaixo dos níveis de 99,5% de qualidade de dados", diz Ahlstrom. "Também estamos reduzindo nossa pegada de carbono de dados em pelo menos um terço, em média, porque estamos focados nos dados e não na conversão técnica."

Além de fornecer soluções baseadas em nuvem para os clientes do SAP S/4HANA, a Syniti está expandindo seus negócios relacionados ao SAP, oferecendo suporte ao software SAP Ariba. "Estamos usando nosso produto Skytap on IBM Cloud e ele estará no centro de aplicativos aprovado para a SAP Ariba", diz Ahlstrom.

Depois de trabalhar com a IBM no lado técnico para lançar seu Skytap na plataforma IBM Cloud, a Syniti contratou com a IBM para permitir a revenda de seus produtos e serviços por meio do canal de vendas IBM Global Business Services. "Também estamos buscando aproveitar os serviços da IBM Watson", diz Ahlstrom. "Se você pensar na experiência em processos de negócios da IBM, juntamente com nossa experiência em dados, e então colocar nisso a capacidade de co-inovar em torno de IA e ML e Watson Analytics, é aí que todos estamos tentando impulsionar."

Onde a Syniti vê o maior valor em seu relacionamento com a IBM? "Somos uma empresa de 900 pessoas e pedimos que as maiores empresas do mundo confiem em seus dados mais importantes para nós", diz Ahlstrom. "Fazendo isso sozinho versus fazendo isso com a IBM, é um valor substancial para nós ter essa marca e estabilidade da IBM por trás do que fazemos por esses clientes."