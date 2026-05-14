A IA agêntica e a orquestração unificam dados e agendamento para operações de fabricação mais inteligentes.
À medida que a fabricação aumenta e os sistemas digitais se expandem, as empresas dependem cada vez mais de plataformas como ferramentas do Manufacturing Execution Systems (MES), Enterprise Resource Planning (ERP) e Advanced Planning and Scheduling (APS) para gerenciar operações. Mas o que acontece quando esses sistemas não trabalham juntos?
Na Suzhou Universal, a crescente complexidade criou desafios operacionais significativos. Os dados estavam dispersos entre sistemas, a quality analysis dependia fortemente do esforço manual e os ajustes de programação eram lentos e propensos a erros. Consultas simples entre sistemas podiam levar até 30 minutos, enquanto problemas de produção eram difíceis de identificar em tempo real.
Sem uma camada de dados unificada e com automação limitada, a tomada de decisão ficava aquém das necessidades de produção. Sem mudança, a organização corria o risco de ineficiências, lacunas de qualidade e incapacidade de responder rapidamente às demandas dinâmicas de produção.
Para lidar com esses desafios, a Suzhou Universal fez uma parceria com a X-POWER para implementar uma plataforma de IA agêntica baseada no IBM watsonx Orchestrate. O objetivo não era apenas implementar agentes de IA, mas orquestrar dados, fluxos de trabalho e sistemas, permitindo uma tomada de decisão inteligente e coordenada em todas as operações de produção.
A plataforma integra os principais sistemas corporativos (incluindo MES, ERP, APS e sistemas de qualidade) em uma base de dados unificada. Usando interação em linguagem natural, os usuários podem acessar insights, analisar a qualidade da produção e gerenciar a programação sem dificuldades, sem precisar alternar entre sistemas.
No centro da solução está a orquestração. Ao coordenar dados entre sistemas e permitir que os agentes trabalhem com contexto compartilhado, a plataforma garante resultados mais precisos, consistentes e escaláveis. Essa abordagem permite às empresas ir além da automação isolada, rumo a uma inteligência conectada em toda a empresa.
Dois cenários principais foram implementados para gerar valor imediato:
Ao orquestrar dados, agentes e fluxos de trabalho, a Suzhou Universal transformou processos fragmentados em um sistema de produção unificado e inteligente.
Com a plataforma de IA agêntica, a Suzhou Universal melhorou significativamente a eficiência operacional e a velocidade da tomada de decisão. As consultas entre sistemas, que antes levavam até 30 minutos, agora são concluídas em segundos, enquanto a análise automatizada reduz o tempo de processamento de 30 minutos para menos de um minuto.
O Intelligent Quality Inquiry Agent permite uma identificação mais rápida de problemas de produção, melhorando a precisão da causa raiz em 60%, e permite que as equipes respondam de forma proativa. Ao mesmo tempo, o agente de agendamento de produção melhora a agilidade, aumentando a eficiência do agendamento em mais de 30% e reduzindo os erros manuais em 70% por meio de fluxos de trabalho de validação integrados.
Ao eliminar os silos de dados e permitir insights orquestrados em tempo real, a Suzhou Universal agora pode operar com maior velocidade, precisão e confiança. A plataforma fornece uma base escalável para inovação futura, apoiando o avanço contínuo da fabricação inteligente baseada em dados.
A Suzhou Universal é uma empresa de fabricação com sede na China, especializada em cadeias industriais e produção de componentes de precisão. Com sede em Suzhou, atende clientes globais dos setores automotivo e industrial, fornecendo soluções de fabricação escaláveis e de alta qualidade, apoiadas por sistemas avançados de produção e qualidade.
A X-POWER (Suzhou) Information Technology Co., Ltd., fundada em 2018 e com sede em Suzhou, China, desenvolve software de fabricação inteligente e soluções digitais integradas. Com o apoio da Suzhou Global Technology, ela atende fabricantes de pequeno e médio porte, ajudando-os a melhorar a eficiência, a qualidade e a flexibilidade.
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Exemplos apresentados apenas para fins ilustrativos. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados.