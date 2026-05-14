À medida que a fabricação aumenta e os sistemas digitais se expandem, as empresas dependem cada vez mais de plataformas como ferramentas do Manufacturing Execution Systems (MES), Enterprise Resource Planning (ERP) e Advanced Planning and Scheduling (APS) para gerenciar operações. Mas o que acontece quando esses sistemas não trabalham juntos?

Na Suzhou Universal, a crescente complexidade criou desafios operacionais significativos. Os dados estavam dispersos entre sistemas, a quality analysis dependia fortemente do esforço manual e os ajustes de programação eram lentos e propensos a erros. Consultas simples entre sistemas podiam levar até 30 minutos, enquanto problemas de produção eram difíceis de identificar em tempo real.

Sem uma camada de dados unificada e com automação limitada, a tomada de decisão ficava aquém das necessidades de produção. Sem mudança, a organização corria o risco de ineficiências, lacunas de qualidade e incapacidade de responder rapidamente às demandas dinâmicas de produção.