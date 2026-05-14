Impulsionar decisões de produção mais rápidas e conscientes dos riscos.

A IA agêntica e a orquestração unificam dados e agendamento para operações de fabricação mais inteligentes.

Um carro elegante navega por uma rodovia digital de alta velocidade, exibindo tecnologia avançada e movimento.
Sistemas fragmentados atrasam as decisões de produção

À medida que a fabricação aumenta e os sistemas digitais se expandem, as empresas dependem cada vez mais de plataformas como ferramentas do Manufacturing Execution Systems (MES), Enterprise Resource Planning (ERP) e Advanced Planning and Scheduling (APS) para gerenciar operações. Mas o que acontece quando esses sistemas não trabalham juntos?

Na Suzhou Universal, a crescente complexidade criou desafios operacionais significativos. Os dados estavam dispersos entre sistemas, a quality analysis dependia fortemente do esforço manual e os ajustes de programação eram lentos e propensos a erros. Consultas simples entre sistemas podiam levar até 30 minutos, enquanto problemas de produção eram difíceis de identificar em tempo real.

Sem uma camada de dados unificada e com automação limitada, a tomada de decisão ficava aquém das necessidades de produção. Sem mudança, a organização corria o risco de ineficiências, lacunas de qualidade e incapacidade de responder rapidamente às demandas dinâmicas de produção.
90% consultas mais rápidas entre sistemas 98% análise de dados mais rápida 70% redução de erros de agendamento
Orquestração da IA para unificar fluxos de trabalho

Para lidar com esses desafios, a Suzhou Universal fez uma parceria com a X-POWER para implementar uma plataforma de IA agêntica baseada no IBM watsonx Orchestrate. O objetivo não era apenas implementar agentes de IA, mas orquestrar dados, fluxos de trabalho e sistemas, permitindo uma tomada de decisão inteligente e coordenada em todas as operações de produção.

A plataforma integra os principais sistemas corporativos (incluindo MES, ERP, APS e sistemas de qualidade) em uma base de dados unificada. Usando interação em linguagem natural, os usuários podem acessar insights, analisar a qualidade da produção e gerenciar a programação sem dificuldades, sem precisar alternar entre sistemas.

No centro da solução está a orquestração. Ao coordenar dados entre sistemas e permitir que os agentes trabalhem com contexto compartilhado, a plataforma garante resultados mais precisos, consistentes e escaláveis. Essa abordagem permite às empresas ir além da automação isolada, rumo a uma inteligência conectada em toda a empresa.

Dois cenários principais foram implementados para gerar valor imediato:

  • Intelligent Quality Inquiry Agent and Automated Analysis:
    a plataforma agrega dados de qualidade e produção para permitir o monitoramento em tempo real, a análise automatizada de defeitos e a identificação de tendências. Os usuários podem consultar instantaneamente a qualidade da produção, identificar os principais tipos de defeitos e descobrir as causas raiz — mudando de geração manual de relatórios para insights proativos.
  • Agente de agendamento de produção:
    as equipes de agendamento podem usar linguagem natural para consultar, ajustar e otimizar os planos de produção. Um fluxo de trabalho de validação integrado garante que todas as alterações sejam testadas primeiro em um ambiente seguro de "rascunho", com comparações lado a lado e verificações de risco antes da execução, reduzindo erros e melhorando a confiança nas decisões de agendamento.

Ao orquestrar dados, agentes e fluxos de trabalho, a Suzhou Universal transformou processos fragmentados em um sistema de produção unificado e inteligente.
Insights mais rápidos e operações de produção mais seguras

Com a plataforma de IA agêntica, a Suzhou Universal melhorou significativamente a eficiência operacional e a velocidade da tomada de decisão. As consultas entre sistemas, que antes levavam até 30 minutos, agora são concluídas em segundos, enquanto a análise automatizada reduz o tempo de processamento de 30 minutos para menos de um minuto.

O Intelligent Quality Inquiry Agent permite uma identificação mais rápida de problemas de produção, melhorando a precisão da causa raiz em 60%, e permite que as equipes respondam de forma proativa. Ao mesmo tempo, o agente de agendamento de produção melhora a agilidade, aumentando a eficiência do agendamento em mais de 30% e reduzindo os erros manuais em 70% por meio de fluxos de trabalho de validação integrados.

Ao eliminar os silos de dados e permitir insights orquestrados em tempo real, a Suzhou Universal agora pode operar com maior velocidade, precisão e confiança. A plataforma fornece uma base escalável para inovação futura, apoiando o avanço contínuo da fabricação inteligente baseada em dados.
Sobre a Suzhou Universal

A Suzhou Universal é uma empresa de fabricação com sede na China, especializada em cadeias industriais e produção de componentes de precisão. Com sede em Suzhou, atende clientes globais dos setores automotivo e industrial, fornecendo soluções de fabricação escaláveis e de alta qualidade, apoiadas por sistemas avançados de produção e qualidade.
Sobre a X-POWER (Suzhou) Information Technology Co., Ltd.

A X-POWER (Suzhou) Information Technology Co., Ltd., fundada em 2018 e com sede em Suzhou, China, desenvolve software de fabricação inteligente e soluções digitais integradas. Com o apoio da Suzhou Global Technology, ela atende fabricantes de pequeno e médio porte, ajudando-os a melhorar a eficiência, a qualidade e a flexibilidade.

 Componentes da solução IBM watsonx Orchestrate
Agilize as operações com agentes de IA

Descubra como o IBM watsonx Orchestrate ajuda as organizações a agilizar as operações, automatizar os fluxos de trabalho e aprimorar a tomada de decisão em toda a empresa.

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Legal

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IBM, o logotipo da IBM e IBM watsonx Orchestrate são marcas comerciais da IBM Corp., registradas em várias jurisdições em todo o mundo.

Exemplos apresentados apenas para fins ilustrativos. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados. 