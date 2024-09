A SulAmérica, a maior seguradora independente do Brasil, sempre esteve atenta para encontrar oportunidades para melhorar o relacionamento com os clientes. Por exemplo, a empresa deu aos clientes uma maneira mais fácil de registrar uma reclamação por roubo de veículos criando um aplicativo que usa GPS para denunciar e rastrear um carro roubado. Esse é apenas um exemplo do forte histórico da SulAmérica como empresa pioneira na adoção de novas tecnologias para transformar seus negócios. Um dos principais facilitadores de sua transformação foi a adoção do Kubernetes. A SulAmérica tem uma infinidade de aplicativos essenciais internos e voltados para o consumidor executados na plataforma. Seu principal objetivo é otimizar sua forma de interagir com seus clientes e garantir respostas rápidas à dinâmica em constante mudança do mercado de seguros.

Operar o Kubernetes em escala é uma tarefa complexa. A equipe do NOC & Web da SulAmérica é responsável pelo desempenho de 57 aplicações de missão crítica. Esses aplicativos incluem aproximadamente 7 mil contêineres (~3.000 pods) e são executados em uma combinação híbrida de Red Hat® OpenShift® (virtualizados e bare metal), Google Kubernetes Engine (GKE) e Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS).

Como muitas organizações, a equipe contou com o monitoramento: aplicar o OpenShift e outros painéis para gerenciar a plataforma e sua ferramenta de otimização de custos de nuvem híbrida para monitorar todos os aplicativos. Quando houve gargalos de recursos, a equipe perseguiu métricas de utilização para identificar o problema. Essa abordagem manual significava que eles reagiam aos problemas de desempenho depois que ocorriam. Isso desacelerou a equipe e impediu que dedicassem o máximo de tempo possível à inovação que seu investimento em Kubernetes pretendia impulsionar. Sua abordagem existente não pôde ser dimensionada com as necessidades de negócios da SulAmérica.

A resiliência também estava se tornando um problema. Quando um de seus nós bare metal falhou devido a um certificado de host expirado, a equipe sabia que precisava fazer uma alteração na forma de gerenciar o recurso. "A empresa depende de nós para garantir o desempenho de nossos aplicativos para que nossos clientes tenham a melhor experiência quando utilizarem nossos serviços digitais", explica o Líder de Tecnologia e Analista da equipe de NOC & Web da SulAmérica. "À medida que nossos negócios cresciam, a plataforma OpenShift tinha que aumentar e sabíamos que tinha que haver uma maneira melhor de gerenciar a complexidade". É por isso que eles recorreram à solução de otimização de custos de nuvem híbrida da IBM® Turbonomic® .