"As possíveis aplicações do watsonx são extensas, e estamos empolgados com as oportunidades que ele apresenta.

Com modelos watsonx.ai e a capacidade de aproveitar dados governados no watsonx.data, esperamos concretizar vários casos de uso, como previsão de vendas, detecção de anomalias e análise de dados preditiva. Esses recursos capacitarão a tomada de decisões informadas, otimizarão processos e gerarão eficiência em todas as nossas operações. Estamos entusiasmados com as possibilidades que temos pela frente e com o impacto positivo que podemos criar em nossa jornada digital.



O IBM watsonx.data oferece a capacidade de acessar e analisar facilmente os dados gerados por sensores no campo e em várias plantas de processamento, permitindo análises preditivas e em tempo real."

Navjot Bhogal

VP e Líder Global – Prática de Nuvem e Dados

STL Digital

"O poder dos modelos do watsonx.ai, combinado com a capacidade de aproveitar dados governados no watsonx.data, permite criar, treinar, ajustar e implementar modelos personalizados em escala. Isso nos capacitará a liberar insights valiosos e a gerar resultados significativos para nossos clientes."

Raman Venkatraman

CEO

STL Digital

"Nossos clientes colocam dados e IA no centro de tudo o que fazemos para melhorar a recuperação, a otimização da produção, aumentar a segurança e maximizar a produtividade em nossas operações."

Gopinathan Krishnaswami

Vice-presidente e Chefe da Vertical do Setor de Tecnologia

STL Digital

"A base de dados correta, o acesso simplificado aos dados e a automação em escala tornam isso possível, e é por isso que o watsonx será um componente crítico de nossa estratégia. O watsonx.data nos permitirá acessar e analisar facilmente dados gerados a partir de sensores no campo e de várias plantas de processamento para oferecer suporte a análises preditivas e em tempo real. Há muitos casos de uso que esperamos concretizar por meio do poder dos modeloswatsonx.ai, bem como a capacidade de aproveitar dados governados no watsonx.data para criar, treinar, ajustar e implementar modelos personalizados em escala."

Jerry Endlich

Presidente

Sterling Technology Group