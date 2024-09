Juntos, a Stikets e a Enzyme usaram a tecnologia IBM® watsonx Assistant em execução no IBM® Cloud para desenvolver um assistente virtual personalizado chamado Stiky. O assistente virtual oferece suporte ininterrupto aos clientes, respondendo a perguntas frequentes sobre produtos, frete, preços e muito mais. A solução IBM® watsonx Assistant se integra à aplicação Zendesk da empresa, que cria automaticamente tickets de ajuda encaminhados para agentes em tempo real para acompanhamento.

A Enzyme usou metodologia ágil, e a Stikets treinou inicialmente o assistente virtual em várias respostas básicas para sua página espanhola, para implantar uma primeira versão da Stiky em apenas uma semana. Em seguida, a Enzyme e a Stikets continuaram a aprimorar a solução, adicionando mais quatro idiomas e treinando-a para responder a perguntas mais complexas. Em meados de 2020, a Stikets implementou a solução em 12 de seus sites.

A implantação do assistente virtual totalmente funcional levou apenas 10 semanas, incluindo a integração da Stiky com a plataforma Zendesk do cliente. "Foi um sucesso absoluto", diz Ribas. "A Enzyme disse que levaria 10 semanas, e levou. Fiquei muito impressionado com isso.""

A Enzyme integrou sua tecnologia Enzyme Watson Accelerator, baseada na ferramenta de desenvolvimento Node-RED, com a solução IBM® watsonx Assistant. O acelerador enriquece as consultas do cliente com mais inteligência. Ele define variáveis, contextos e condições de entrada com base na entrada do usuário no Stiky, bem como resultados como comportamentos de conversa específicos e integração com outros sistemas de clientes. Ele amplia a funcionalidade do IBM® watsonx Assistant para incluir gerenciamento multicanal e em diversos idiomas e integrações de terceiros. "Conseguimos fazer isso muito rapidamente devido à arquitetura do IBM® watsonx Assistant e IBM® Cloud", diz Isabel Celma, diretora da Enzyme.

A Enzyme também forneceu os serviços de integração para vincular o Stiky à solução Zendesk do cliente para abordar as perguntas mais complexas que precisam de suporte ao agente da central de suporte. "Estamos felizes em dizer que a integração tem sido perfeita, algo que me preocupava inicialmente", diz Ribas.

Ribas também ficou impressionado com a integração perfeita do assistente virtual com seus outros sistemas. “Não está apenas integrado em um único sistema”, diz ele. "Temos uma plataforma de e-commerce personalizada e outros sistemas, e tínhamos medo que isso os desconectasse, mas não aconteceu. Eu realmente tenho que parabenizar o pessoal da Enzyme por isso, bem como nosso departamento de TI. Foi um grande esforço de ambas as partes… e eles fizeram um trabalho incrível.”