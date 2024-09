"A equipe da Sterling Technology Group tem o prazer em mostrar aos nossos clientes como podem iniciar ou aprimorar a jornada de IA com o watsonx. " Com o Watsonx, as organizações integrarão a IA com rapidez, precisão e confiança, tudo em uma única plataforma integrada".

“Embora algumas organizações possam se concentrar em um aplicativo específico, watsonx.data, watsonx.ai ou watsonx.governance, Nossa equipe prefere apresentar um "caso de uso" completo, comprovado, repetível e relacionável. Por meio de colaboração, podemos demonstrar a utilização da plataforma para garantir dados por meio da implementação e do monitoramento de soluções de IA baseadas em dados e explicáveis. Mostraremos como utilizar com eficiência a IA generativa para melhorar a experiência do cliente, aumentar a eficácia do seu marketing ou agilizar os esforços de modernização da IA".



Jerry Endlich

Presidente

Sterling Technology Group (Sterling Tech)