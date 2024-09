Com a solução já em funcionamento, os usuários do banco estão vendo os benefícios. "Entendemos o quão difícil é ter esse tipo de dados de alta velocidade e alta fidelidade disponíveis rapidamente," diz Chris Skaaning, líder técnico do Starling Bank. "Isso realmente agrega valor. E a solução tem sido muito útil para identificar onde as coisas não funcionam quando temos altas taxas de erro em solicitações. Um engenheiro recentemente disse que ficou impressionado com o detalhe nos diagramas de rastreamento."

O banco agora está começando a explorar outros recursos da solução. "Trouxemos o Instana puramente para rastreamento, mas eu o uso para ver nossa infraestrutura Kubernetes quando novas implementações são realizadas. É muito mais fácil do que fazer login em vários clusters para olhar componentes de infraestrutura e linhas de comando," conclui Skaaning.