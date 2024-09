"Reduzir nossa pegada de carbono de hardware, com todos os benefícios financeiros e operacionais que isso traz, era um grande objetivo nosso. No entanto, nossa principal preocupação durante todas essas transições foi fazê-lo sem criar impactos negativos em nossos clientes, usuários internos ou parceiros", diz Amar Palaniswamy, Arquiteto de Soluções OSS do Sky e líder de sua equipe de Garantia de Rede. “Com uma rede tão grande quanto a do Sky, qualquer novo serviço geralmente requer um lançamento em grande escala e afeta diretamente muitos usuários e clientes. É aí que o monitoramento de desempenho se torna ainda mais importante do que nas operações regulares do dia a dia. É também onde o SevOne realmente brilha."

Além de melhorar a agilidade operacional e ajudar a acelerar o tempo de colocação no mercado de novos serviços de entretenimento, a equipe de garantia de rede do Sky teve que proteger as experiências do usuário e do cliente durante e após várias implementações importantes.



Entre os maiores projetos da empresa estava a adoção e a transição para redes definidas por software (SDN) usando a Cisco Application Centric Infrastructure (ACI). Implementada em seus data centers, a implementação do Cisco ACI do Sky permitiu que a empresa definisse sua infraestrutura de rede dinamicamente com base nas políticas de rede. A intenção era usar essa tecnologia Cisco SDN para simplificar, otimizar e acelerar o ciclo de vida de implantação de aplicações. No entanto, o Sky reconheceu uma lacuna importante.



Embora o Cisco ACI venha com um sistema de gerenciamento incorporado, ele se concentra principalmente na configuração inicial e no gerenciamento contínuo de políticas de rede. No entanto, os dados de desempenho no Cisco ACI oferecem detalhes apenas sobre as entidades gerenciadas pelo Cisco ACI, criando uma ilha de dados de desempenho com uma perspectiva histórica limitada.



A equipe do Sky fechou essa lacuna de monitoramento com o SevOne NPM, que forneceu monitoramento e análise de dados SDN completos e modernos integrados diretamente às APIs de gerenciamento do Cisco ACI. Como resultado, a equipe de garantia de rede do Sky agora tem visibilidade completa de ponta a ponta em toda a infraestrutura Cisco ACI e no restante da rede do Sky à qual está conectada.



A equipe de Garantia de Rede do Sky também usou os poderosos recursos de análise NetFlow do SevOne NPM para monitorar os dados de fluxo de tráfego gerados pelos roteadores, switches e outros equipamentos de rede físicos e virtuais habilitados para NetFlow do Sky de fornecedores como a Nokia.



Outra maneira inovadora pela qual o Sky está usando a solução SevOne NPM é transmitir dados de desempenho de rede em tempo real para o Google Cloud para análises e relatórios sofisticados. Isso permite que o Sky estenda o valor de seus dados de desempenho além dos silos operacionais e dos limites organizacionais.



Ao todo, o Sky está usando atualmente o SevOne NPM para monitorar mais de 55.000 de seus dispositivos de rede.