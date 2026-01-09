O sistema CAPAM da Simora, com tecnologia IBM Maximo, está transformando a gestão de ativos hospitalares
Na área da saúde, cada momento pode ser crítico para a sobrevivência do paciente. No entanto, os profissionais de saúde rotineiramente gastam um tempo valioso navegando em sistemas de TI complexos, procurando o equipamento certo ou preenchendo formulários para solicitar reparos. Para enfrentar esses desafios e melhorar os resultados dos pacientes em toda a Polônia, o governo polonês aumentou o financiamento para iniciativas de digitalização hospitalar.
A Simora, IBM Business Partner líder na Polônia, viu uma oportunidade de adaptar sua solução de gestão de ativos CAPAM para fluxo de trabalho de saúde. Com a tecnologia do IBM Maximo Application Suite, o CAPAM integra-se perfeitamente com os sistemas hospitalares para criar um repositório centralizado de conhecimento enriquecido com IA e um sistema de rastreamento de ativos.
“Imagine que uma bomba de infusão quebre na enfermaria”, explica Julia Czernek, especialista em tecnologia de IA da Simora. “Normalmente, um profissional de saúde teria que fazer ligações para o departamento técnico ou procurar no estoque de equipamentos para encontrar a bomba em funcionamento mais próxima. Ao adaptar o sistema de gerenciamento inteligente de ativos do CAPAM para os hospitais, podemos eliminar esse trabalho manual e ajudar os hospitais a responder às mudanças de forma mais rápida, liberando mais tempo para o atendimento ao paciente.”
Quando o CAPAM foi projetado inicialmente, a Simora escolheu o IBM Maximo. A solução IBM forneceu um framework robusto e escalável, o que reduziu em meses o tempo de desenvolvimento em comparação com a criação de uma solução do zero. Essa abordagem permitia uma infinidade de casos de uso e recursos de integração incomparáveis.
“Com as APIs do Maximo, podemos conectar o CAPAM de forma rápida e sem dificuldades às plataformas e bancos de dados ERP hospitalares, criando uma base de conhecimento centralizada para os funcionários acessarem sem precisar alternar entre diferentes sistemas”, confirma Czernek.
A Simora personalizou o CAPAM, que foi originalmente criado para o setor industrial, criando diferentes módulos para processos hospitalares específicos. Com o módulo Passport, um profissional de saúde pode criar um passaporte digital completo para cada equipamento, incluindo suas especificações técnicas e histórico de manutenção. O módulo também oferece suporte a processos de inventário de ativos em todo o hospital. Além disso, pode ser estendido para o uso de etiquetas de identificação por radiofrequência (RFID) em equipamentos e pulseiras de identificação de pacientes, permitindo que a equipe escaneie itens ou pessoas para acessar informações em tempo real. Com essas informações, a equipe pode, por exemplo, localizar de forma rápida equipamentos de reposição durante emergências. O CAPAM também contém um módulo de help desk que os funcionários podem usar para registrar solicitações de reparo e fazer perguntas técnicas.
O módulo CAPAM Accreditation auxilia os hospitais no gerenciamento de eventos adversos, auxiliando a equipe a relatar e documentar incidentes diretamente no sistema. Ele ajuda a gerar relatórios de incidentes abrangentes com o apoio de um assistente de IA, facilitando a análise de causa raiz e incentivando ações corretivas para cumprir os padrões de normas regulatórias.
Além disso, o módulo Identification oferece um aplicativo móvel baseado no Maximo Mobile para informar os profissionais e pacientes sobre possíveis riscos de infecção cruzada em diferentes áreas do hospital.
O inovador sistema CAPAM, agora implementado em cinco hospitais em toda a Polônia, incluindo o St. Barbara Provincial Specialist Hospital No. 5 em Sosnowiec, ajuda as instituições de saúde a otimizar o gerenciamento de todos os recursos - desde frota de veículos até dispositivos médicos e pessoal. Com o IBM Maximo como base, o CAPAM consegue prolongar a vida útil dos equipamentos em 17% em média e melhorar o tempo médio de reparo em 57%.
Depois de adotar o CAPAM, os hospitais relataram uma redução de 45% no tempo de administração. Além disso, as organizações que implementam as soluções Maximo relatam, em média, uma redução de 47% em eventos não planejados de downtime de equipamentos ou instalações e benefícios anuais de USD 13,9 milhões.
A Simora usa a plataforma IBM Maximo para integrar recursos de dados externos, como ERP e logística, com o CAPAM. Contando com esses recursos, a Simora permitiu que um assistente impulsionado por IA, conhecido como Simon AI, respondesse a consultas comuns.
Czernek explica: “Em vez de dividir a atenção das equipes técnicas ou vasculhar documentos de procedimentos, os profissionais de saúde podem conversar com o Simon AI como se estivessem conversando com um colega. Em segundo plano, o assistente acessa com segurança a base de conhecimento do hospital e fornece a resposta com rapidez.”
Com a base de conhecimento centralizada habilitada por IA, os profissionais de saúde agora podem tomar decisões baseadas em dados e aprimorar as práticas padrão, aumentando, em última análise, o bem-estar do paciente. Ao mesmo tempo, com o Simon AI utilizando o repositório para responder a consultas repetitivas, as equipes ficam livres para se concentrar em tarefas de maior valor agregado.
“Não é possível separar o CAPAM do Maximo – sem o 'motor' do Maximo, o CAPAM e o Simon AI não seriam possíveis”, conclui Czernek. “Estamos ansiosos para continuar nosso trabalho com IBM para aprimorar o CAPAM e ajudar os hospitais a se manterem eficientes, seguros e em conformidade.”
Sediada em Katowice, na Polônia, a equipe da Simora possui mais de 15 anos de experiência no fornecimento de soluções de TI abrangentes, com foco na otimização dos processos de gerenciamento e segurança. A solução CAPAM da Simora oferece gestão unificada de serviços, controle de qualidade e recursos de gestão de ativos para vários setores.
