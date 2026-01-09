Quando o CAPAM foi projetado inicialmente, a Simora escolheu o IBM Maximo. A solução IBM forneceu um framework robusto e escalável, o que reduziu em meses o tempo de desenvolvimento em comparação com a criação de uma solução do zero. Essa abordagem permitia uma infinidade de casos de uso e recursos de integração incomparáveis.

“Com as APIs do Maximo, podemos conectar o CAPAM de forma rápida e sem dificuldades às plataformas e bancos de dados ERP hospitalares, criando uma base de conhecimento centralizada para os funcionários acessarem sem precisar alternar entre diferentes sistemas”, confirma Czernek.

A Simora personalizou o CAPAM, que foi originalmente criado para o setor industrial, criando diferentes módulos para processos hospitalares específicos. Com o módulo Passport, um profissional de saúde pode criar um passaporte digital completo para cada equipamento, incluindo suas especificações técnicas e histórico de manutenção. O módulo também oferece suporte a processos de inventário de ativos em todo o hospital. Além disso, pode ser estendido para o uso de etiquetas de identificação por radiofrequência (RFID) em equipamentos e pulseiras de identificação de pacientes, permitindo que a equipe escaneie itens ou pessoas para acessar informações em tempo real. Com essas informações, a equipe pode, por exemplo, localizar de forma rápida equipamentos de reposição durante emergências. O CAPAM também contém um módulo de help desk que os funcionários podem usar para registrar solicitações de reparo e fazer perguntas técnicas.

O módulo CAPAM Accreditation auxilia os hospitais no gerenciamento de eventos adversos, auxiliando a equipe a relatar e documentar incidentes diretamente no sistema. Ele ajuda a gerar relatórios de incidentes abrangentes com o apoio de um assistente de IA, facilitando a análise de causa raiz e incentivando ações corretivas para cumprir os padrões de normas regulatórias.

Além disso, o módulo Identification oferece um aplicativo móvel baseado no Maximo Mobile para informar os profissionais e pacientes sobre possíveis riscos de infecção cruzada em diferentes áreas do hospital.