Siam Commercial Bank

Os benefícios do Tailored Fit Pricing são amplos. A opção Enterprise Capacity simplificou as operações para o SCB, possibilitando maior flexibilidade para lidar com picos de uso imprevisíveis, e melhorou notavelmente o desempenho de pico e aprimorou os recursos de planejamento para o banco. Todos esses resultados são sustentados com um modelo comercial competitivo de custo com previsibilidade e simplicidade completas de preço.

Nos próximos cinco anos, espera-se que o SCB atinja uma redução de 14% nos custos de licenciamento de software, além de economias substanciais em relação às reduções no tempo de pessoal necessárias para gerenciar a capacidade.

Após a implementação do T Tailored Fit Pricing, o SCB tem a capacidade de alinhar as necessidades de capacidade com as demandas de sua empresa em crescimento. "O Fit Pricing personalizado nos oferece um modelo flexível de preços otimizado para atender às necessidades do banco", afirma Trirat. "Agora podemos abrir a capacidade para integrar mais clientes, atender a mais solicitações e processar mais transações por segundo, o que proporciona uma experiência melhor aos nossos clientes."



Prosseguindo em seu programa de transformação, o SCB embarcou em uma prova de conceito (POC) com a solução de replicação IBM Change Data Capture (CDC) para capturar e entregar rapidamente alterações no banco de dados, reduzindo a sobrecarga de processamento de dados.



Trirat conclui: "A alta disponibilidade da plataforma IBM Z nos permite cumprir nossa promessa aos clientes. Precisamos do nosso sistema disponível vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana. Para o futuro, queremos evoluir nossa arquitetura para sermos ainda mais responsivos às necessidades dos clientes."