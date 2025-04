A Beijing Shuto Technology Co., Ltd.é uma fornecedora líder de soluções EAM, com sede em Pequim, China. A empresa é especializada no fornecimento de soluções tecnológicas avançadas para setores que exigem sistemas de manutenção eficientes e inteligentes, incluindo o automotivo, de fabricação e industrial. Fundada em 2005, a Shuto Technology tornou-se um player proeminente na área, com um forte foco na integração de tecnologias de IA, IoT e RA a fluxos de trabalho de manutenção. A empresa atende a uma gama diversificada de clientes, aumentando a eficiência operacional e ajudando as organizações a otimizar o gerenciamento de ativos. Com uma equipe de mais de 1.000 funcionários, a Shuto Technology continua a gerar inovação e a transformar as práticas tradicionais de manutenção para empresas em todo o mundo.