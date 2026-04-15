IA jurídica confiável criada para escala empresarial

A pesquisa jurídica exige mais do que velocidade; exige precisão, completude e citações verificáveis. Os escritórios de advocacia e os departamentos jurídicos que trabalham com centenas de milhares de documentos não podem se dar ao luxo de respostas parciais ou alucinações. Obter “70% da resposta” introduz um risco real.

Técnicas modernas de IA, como recuperação semântica e geração aumentada de recuperação (RAG), são promissoras, mas escalá-las em ambientes regulamentados apresenta desafios. Dados legais confidenciais (frequentemente contendo PII ou PHI) podem precisar permanecer no local devido a restrições regulatórias ou de riscos.

A Shorthills AI decidiu criar um assistente de IA jurídica de nível de produção capaz de fornecer respostas rastreáveis, de vários ângulos e fundamentadas em citações, enquanto opera com segurança em escala empresarial.