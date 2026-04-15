IA jurídica confiável criada para escala empresarial

Criada com base no IBM watsonx.data, a plataforma combina recuperação híbrida e implementação segura para ambientes jurídicos regulamentados
A pesquisa jurídica exige mais do que velocidade; exige precisão, completude e citações verificáveis. Os escritórios de advocacia e os departamentos jurídicos que trabalham com centenas de milhares de documentos não podem se dar ao luxo de respostas parciais ou alucinações. Obter “70% da resposta” introduz um risco real.
Técnicas modernas de IA, como recuperação semântica e geração aumentada de recuperação (RAG), são promissoras, mas escalá-las em ambientes regulamentados apresenta desafios. Dados legais confidenciais (frequentemente contendo PII ou PHI) podem precisar permanecer no local devido a restrições regulatórias ou de riscos.
A Shorthills AI decidiu criar um assistente de IA jurídica de nível de produção capaz de fornecer respostas rastreáveis, de vários ângulos e fundamentadas em citações, enquanto opera com segurança em escala empresarial.
A Shorthills AI colaborou com a IBM para criar uma plataforma de pesquisa híbrida pronta para produção usando o IBM watsonx.data e o Langflow. A equipe projetou uma arquitetura modular combinando pesquisa baseada em palavras-chave, vetores e gráficos.
Os documentos foram ingeridos em um data lake seguro, fragmentados de forma inteligente e enriquecidos com extração de entidades (por exemplo, nomes de juízes, tipos de casos, citações). Os embeddings foram armazenados no watsonx.data para compatibilidade com a pesquisa híbrida em escala. Uma camada de roteamento direcionou as consultas para o método de pesquisa ideal (palavra-chave para IDs de documentos, vetor para perguntas semânticas e gráfico para raciocínio jurídico mais profundo), equilibrando custo, velocidade e relevância.
Essa abordagem transformou o fluxo de trabalho de pesquisa de buscas manuais e fragmentadas em recuperação automatizada e consciente do contexto, com citações e reclassificação para precisão.
Com o IBM watsonx.data, a Shorthills AI proporcionou melhorias mensuráveis: um aumento de quatro vezes na abrangência, um aumento de nove vezes na diversidade de argumentos jurídicos e uma melhoria de mais de 60% no recall e na precisão. Os tempos de pesquisa diminuíram, enquanto a relevância melhorou, permitindo que as equipes jurídicas descobrissem vários motivos para refutar e apoiar a jurisprudência de forma mais confiável.
Os pesquisadores agora recebem resultados mais amplos respaldados por citações em vez de respostas parciais. A plataforma é escalável, segura e adequada para implementações no local exigidas pelos setores regulamentados.
Olhando para o futuro, a Shorthills AI planeja estender a solução com agentes de IA que possam elaborar respostas, resumir descobertas e automatizar fluxos de trabalho posteriores, aprofundando sua colaboração com a IBM como um parceiro de tecnologia de longo prazo.
Fundada em 2018, a Shorthills AI é uma empresa de tecnologia especializada em soluções de IA generativa e engenharia de dados. Com presença global nos EUA, Índia, Canadá e Austrália, atende clientes nos setores jurídico, de saúde e empresarial, construindo sistemas de IA escaláveis que geram ROI mensurável por meio de automação inteligente e pesquisa avançada.
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Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados.