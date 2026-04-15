IA jurídica confiável criada para escala empresarial

Criada com base no IBM watsonx.data, a plataforma combina recuperação híbrida e implementação segura para ambientes jurídicos regulamentados

Assista ao aprofundamento técnico
Renderização gráfica de um stack tecnológico apresentando dados estruturados e não estruturados
Tornando a IA jurídica precisa, completa e confiável

A pesquisa jurídica exige mais do que velocidade; exige precisão, completude e citações verificáveis. Os escritórios de advocacia e os departamentos jurídicos que trabalham com centenas de milhares de documentos não podem se dar ao luxo de respostas parciais ou alucinações. Obter “70% da resposta” introduz um risco real.

Técnicas modernas de IA, como recuperação semântica e geração aumentada de recuperação (RAG), são promissoras, mas escalá-las em ambientes regulamentados apresenta desafios. Dados legais confidenciais (frequentemente contendo PII ou PHI) podem precisar permanecer no local devido a restrições regulatórias ou de riscos.

A Shorthills AI decidiu criar um assistente de IA jurídica de nível de produção capaz de fornecer respostas rastreáveis, de vários ângulos e fundamentadas em citações, enquanto opera com segurança em escala empresarial.
60% resultados mais completos e precisos com menos casos perdidos Quatro vezes respostas mais completas em vários aspectos da consulta Nove vezes aumento na diversidade do raciocínio jurídico
Precisávamos de uma plataforma que pudesse lidar com centenas de milhares de documentos jurídicos sem comprometer a velocidade, a precisão ou a segurança. O IBM watsonx.data nos deu flexibilidade e desempenho para entregar resultados mais abrangentes e confiáveis para nossos clientes, mantendo a segurança e a governança de nível empresarial.
Paramdeep Singh Cofundador Shorthills AI
Construindo uma pesquisa jurídica híbrida escalável

A Shorthills AI colaborou com a IBM para criar uma plataforma de pesquisa híbrida pronta para produção usando o IBM watsonx.data e o Langflow. A equipe projetou uma arquitetura modular combinando pesquisa baseada em palavras-chave, vetores e gráficos.

Os documentos foram ingeridos em um data lake seguro, fragmentados de forma inteligente e enriquecidos com extração de entidades (por exemplo, nomes de juízes, tipos de casos, citações). Os embeddings foram armazenados no watsonx.data para compatibilidade com a pesquisa híbrida em escala. Uma camada de roteamento direcionou as consultas para o método de pesquisa ideal (palavra-chave para IDs de documentos, vetor para perguntas semânticas e gráfico para raciocínio jurídico mais profundo), equilibrando custo, velocidade e relevância.

Essa abordagem transformou o fluxo de trabalho de pesquisa de buscas manuais e fragmentadas em recuperação automatizada e consciente do contexto, com citações e reclassificação para precisão.
Pesquisa jurídica mais rápida, profunda e confiável

Com o IBM watsonx.data, a Shorthills AI proporcionou melhorias mensuráveis: um aumento de quatro vezes na abrangência, um aumento de nove vezes na diversidade de argumentos jurídicos e uma melhoria de mais de 60% no recall e na precisão. Os tempos de pesquisa diminuíram, enquanto a relevância melhorou, permitindo que as equipes jurídicas descobrissem vários motivos para refutar e apoiar a jurisprudência de forma mais confiável.

Os pesquisadores agora recebem resultados mais amplos respaldados por citações em vez de respostas parciais. A plataforma é escalável, segura e adequada para implementações no local exigidas pelos setores regulamentados.

Olhando para o futuro, a Shorthills AI planeja estender a solução com agentes de IA que possam elaborar respostas, resumir descobertas e automatizar fluxos de trabalho posteriores, aprofundando sua colaboração com a IBM como um parceiro de tecnologia de longo prazo.
Sobre a Shorthills AI

Fundada em 2018, a Shorthills AI é uma empresa de tecnologia especializada em soluções de IA generativa e engenharia de dados. Com presença global nos EUA, Índia, Canadá e Austrália, atende clientes nos setores jurídico, de saúde e empresarial, construindo sistemas de IA escaláveis que geram ROI mensurável por meio de automação inteligente e pesquisa avançada.

 Componente da solução O IBM® watsonx.data
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Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados. 