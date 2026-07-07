Renovação e evolução da infraestrutura do sistema principal com downtime mínimo do serviço

A Shikoku Electric Power avançou de forma constante em um projeto de longo prazo de três anos e concluiu a transição em grande escala para o S/4HANA durante a Golden Week de 2025, conforme planejado. Desde então, ela continua operando sem nenhum problema de desempenho de processamento ou estabilidade.
Além disso, ao utilizar o recurso de cópia remota do IBM Storage, a migração do servidor, que antes levava cerca de cinco dias, foi concluída em apenas um dia. Essa redução significativa do downtime tornou possível prosseguir com a migração evitando períodos de alto impacto, o que contribuiu muito para garantir a continuidade dos negócios.
Além disso, ao otimizar recursos usando a tecnologia de virtualização IBM Power, a empresa reduziu os custos de software de servidor em aproximadamente 54 milhões de ienes. A alocação flexível de CPU fornecida pelo Shared Processor Pool garantiu estabilidade mesmo quando vários servidores estavam em execução simultaneamente durante as fases de desenvolvimento e teste, mitigando significativamente os riscos durante o período de migração.
Espera-se que os insights obtidos com essa iniciativa sejam úteis para a migração do EAM programada para o ano fiscal de 2026. Abordagens como o dimensionamento em fases, métodos de migração que aproveitam recursos de armazenamento para minimizar o downtime e o design de recursos que garante operação estável mesmo em um ambiente de coexistência também serão eficazes para reformulações semelhantes de sistemas principais em grande escala.
Além de melhorar a capacidade de manutenção e a operabilidade ao permitir a operação centralizada de sistemas ERP, incluindo ambientes de produção, verificação e desenvolvimento, o serviço de IaaS do IBM Power, Power Virtual Server, oferece suporte ao Cloud ERP da SAP (RISE with SAP). Isso facilita futuras migrações para ambientes de nuvem. Espera-se que esses resultados sejam úteis para resolver desafios como a redução dos custos de licenças de software, do número de servidores e do espaço em rack.
Teruyuki Hamagami, líder do Grupo de Desenvolvimento e Otimização de Infraestrutura no Departamento de Sistemas de Informação da Shikoku Electric Power (em março de 2026), comenta: “Usamos o IBM Power há algum tempo. É uma plataforma robusta e excelente, e não tivemos nenhuma falha de infraestrutura. Temos grande confiança no IBM Power como base para sistemas críticos que exigem alta disponibilidade. Além disso, o desempenho por núcleo melhorou drasticamente, e esperamos uma integração ainda maior daqui para frente."