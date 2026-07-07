Renovação e evolução da infraestrutura do sistema principal com downtime mínimo do serviço

Para enfrentar esses desafios, a Shikoku Electric Power adotou uma abordagem de ajuste gradual de seus recursos. Primeiro, a empresa adicionou memória aos servidores IBM® Power9 (E950) existentes para criar servidores de desenvolvimento e determinar com precisão a capacidade real exigida pelo S/4HANA. Com base nisso, a empresa decidiu dimensionar adequadamente os sistemas, começando pelos servidores de garantia de qualidade e avançando para os servidores de produção, enquanto verificava a carga e os requisitos e adicionava a memória necessária e outros recursos exigidos em cada etapa.

Enquanto isso, à medida que avançava com o projeto de migração do sistema ERP para o S/4HANA, a empresa precisava lidar com o fim próximo dos serviços de manutenção do CIS Power 8 (S824).

Para isso, os planos foram revisados para garantir a qualidade do Power9 (E950) e adicionar memória aos servidores de produção e, em linha com a substituição do CIS Power 8 (S824), o mais recente IBM Power10 (E1050) foi introduzido como uma base capaz de dar suporte ao sistema ERP. Além de alto desempenho de processamento e grande capacidade de memória, o compartilhamento de recursos de CPU usando a plataforma de virtualização IBM PowerVM e o Shared Processor Pool permite a alocação estável de recursos mesmo em ambientes em que vários sistemas são executados simultaneamente, como S/4HANA, ECC6.0 e outras aplicações, possibilitando a adaptação a aumentos repentinos de carga de trabalho.

Além disso, com foco nas operações após a migração, a Shikoku Electric Power adotou uma configuração que permite a ativação rápida de núcleos físicos, permitindo à empresa lidar com flexibilidade com futuras melhorias de desempenho do S/4HANA e com a preparação de ambientes de desenvolvimento. Como resultado, a empresa estabeleceu uma infraestrutura de TI flexível, capaz de responder rapidamente a futuras mudanças nas operações de negócios.

Ao migrar para o CIS Power10 (E1050), foi adotado um método de migração que utiliza cópia de dados em alta velocidade entre sistemas IBM Storage (do V7000 para o FS7200) para minimizar o downtime. Isso reduziu bastante o fluxo de trabalho envolvido na migração do servidor, minimizando o impacto operacional e permitindo que a migração para o novo servidor fosse concluída em um único dia.