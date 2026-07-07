Renovação e evolução da infraestrutura do sistema principal com downtime mínimo do serviço

Para lidar com a complexidade da reformulação da infraestrutura do sistema principal, o dimensionamento em fases foi combinado com uma plataforma de virtualização flexível, alcançando a migração da infraestrutura do sistema de informações e minimizando o downtime.

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Os riscos associados à renovação da infraestrutura vêm à tona

A Shikoku Electric Power Co., Inc. vem desenvolvendo sistemas de negócios usando o SAP ECC 6.0 em três áreas operacionais: contabilidade e gerenciamento de materiais, manutenção de usinas nucleares e vendas. Em particular, o sistema de contabilidade e gerenciamento de materiais (Enterprise Resource Planning, doravante denominado “sistema ERP”) está em operação há muitos anos e é usado por 13 empresas do grupo.

Nesse contexto, o fim do suporte de manutenção do ECC 6.0 se tornou um grande desafio. Como este é um sistema crítico que dá suporte às operações principais do negócio, a migração para o S/4HANA é inevitável para garantir operações estáveis no longo prazo. Isso exige uma análise cuidadosa do grande esforço de migração de dados, das medidas de continuidade dos negócios durante o downtime do sistema associado à migração e do estabelecimento de procedimentos de rollback em caso de problemas operacionais. Em particular, o projeto inicial de migração para o S/4HANA do sistema ERP enfrentou dificuldades para dimensionar com precisão os servidores nos estágios iniciais, e não estava claro se a migração do enorme volume de dados do sistema atual para o banco de dados em memória do S/4HANA (HANA DB) resultaria em operações estáveis. Consequentemente, o projeto trazia o risco de que recursos insuficientes na infraestrutura de TI pudessem afetar todo o plano de migração.
54 milhões de ienes Reduzir os custos de infraestrutura associados à migração para o S/4HANA Um dia Implementar a migração da infraestrutura para ambientes SAP ECC em um dia
Uma solução ideal como base para sistemas críticos que exigem alta disponibilidade
Teruyuki Hamagami Shikoku Electric Power Departamento de Sistemas de Informação, líder do Grupo de Desenvolvimento e Otimização de Infraestrutura (em março de 2026)
Uma infraestrutura de sistema flexível para dar suporte à transição

Para enfrentar esses desafios, a Shikoku Electric Power adotou uma abordagem de ajuste gradual de seus recursos. Primeiro, a empresa adicionou memória aos servidores IBM® Power9 (E950) existentes para criar servidores de desenvolvimento e determinar com precisão a capacidade real exigida pelo S/4HANA. Com base nisso, a empresa decidiu dimensionar adequadamente os sistemas, começando pelos servidores de garantia de qualidade e avançando para os servidores de produção, enquanto verificava a carga e os requisitos e adicionava a memória necessária e outros recursos exigidos em cada etapa.

Enquanto isso, à medida que avançava com o projeto de migração do sistema ERP para o S/4HANA, a empresa precisava lidar com o fim próximo dos serviços de manutenção do CIS Power 8 (S824).

Para isso, os planos foram revisados para garantir a qualidade do Power9 (E950) e adicionar memória aos servidores de produção e, em linha com a substituição do CIS Power 8 (S824), o mais recente IBM Power10 (E1050) foi introduzido como uma base capaz de dar suporte ao sistema ERP. Além de alto desempenho de processamento e grande capacidade de memória, o compartilhamento de recursos de CPU usando a plataforma de virtualização IBM PowerVM e o Shared Processor Pool permite a alocação estável de recursos mesmo em ambientes em que vários sistemas são executados simultaneamente, como S/4HANA, ECC6.0 e outras aplicações, possibilitando a adaptação a aumentos repentinos de carga de trabalho.

Além disso, com foco nas operações após a migração, a Shikoku Electric Power adotou uma configuração que permite a ativação rápida de núcleos físicos, permitindo à empresa lidar com flexibilidade com futuras melhorias de desempenho do S/4HANA e com a preparação de ambientes de desenvolvimento. Como resultado, a empresa estabeleceu uma infraestrutura de TI flexível, capaz de responder rapidamente a futuras mudanças nas operações de negócios.

Ao migrar para o CIS Power10 (E1050), foi adotado um método de migração que utiliza cópia de dados em alta velocidade entre sistemas IBM Storage (do V7000 para o FS7200) para minimizar o downtime. Isso reduziu bastante o fluxo de trabalho envolvido na migração do servidor, minimizando o impacto operacional e permitindo que a migração para o novo servidor fosse concluída em um único dia.
Resultados de uma renovação que aumentou a segurança

A Shikoku Electric Power avançou de forma constante em um projeto de longo prazo de três anos e concluiu a transição em grande escala para o S/4HANA durante a Golden Week de 2025, conforme planejado. Desde então, ela continua operando sem nenhum problema de desempenho de processamento ou estabilidade.

Além disso, ao utilizar o recurso de cópia remota do IBM Storage, a migração do servidor, que antes levava cerca de cinco dias, foi concluída em apenas um dia. Essa redução significativa do downtime tornou possível prosseguir com a migração evitando períodos de alto impacto, o que contribuiu muito para garantir a continuidade dos negócios.

Além disso, ao otimizar recursos usando a tecnologia de virtualização IBM Power, a empresa reduziu os custos de software de servidor em aproximadamente 54 milhões de ienes. A alocação flexível de CPU fornecida pelo Shared Processor Pool garantiu estabilidade mesmo quando vários servidores estavam em execução simultaneamente durante as fases de desenvolvimento e teste, mitigando significativamente os riscos durante o período de migração.

Espera-se que os insights obtidos com essa iniciativa sejam úteis para a migração do EAM programada para o ano fiscal de 2026. Abordagens como o dimensionamento em fases, métodos de migração que aproveitam recursos de armazenamento para minimizar o downtime e o design de recursos que garante operação estável mesmo em um ambiente de coexistência também serão eficazes para reformulações semelhantes de sistemas principais em grande escala.

Além de melhorar a capacidade de manutenção e a operabilidade ao permitir a operação centralizada de sistemas ERP, incluindo ambientes de produção, verificação e desenvolvimento, o serviço de IaaS do IBM Power, Power Virtual Server, oferece suporte ao Cloud ERP da SAP (RISE with SAP). Isso facilita futuras migrações para ambientes de nuvem. Espera-se que esses resultados sejam úteis para resolver desafios como a redução dos custos de licenças de software, do número de servidores e do espaço em rack.

Teruyuki Hamagami, líder do Grupo de Desenvolvimento e Otimização de Infraestrutura no Departamento de Sistemas de Informação da Shikoku Electric Power (em março de 2026), comenta: “Usamos o IBM Power há algum tempo. É uma plataforma robusta e excelente, e não tivemos nenhuma falha de infraestrutura. Temos grande confiança no IBM Power como base para sistemas críticos que exigem alta disponibilidade. Além disso, o desempenho por núcleo melhorou drasticamente, e esperamos uma integração ainda maior daqui para frente."
Sobre a Shikoku Electric Power

Como uma empresa responsável pelo fornecimento de energia na região de Shikoku, a Shikoku Electric Power fornece serviços estáveis de energia ao mesmo tempo que adota a transformação dos negócios com uso de tecnologia digital. Além disso, com o objetivo de criar novo valor que será uma fonte de receita futura, a empresa está expandindo seu domínio de negócios em diversos campos, como energia abrangente, informação e comunicação e suporte a negócios e estilo de vida. Ao mesmo tempo que utiliza a tecnologia e a expertise desenvolvidas ao longo de muitos anos, o Grupo Shikoku Electric Power trabalha para fornecer serviços que reflitam as características do setor da região de Shikoku e atendam às necessidades dos clientes.

 Componentes da solução IBM Power IBM PowerVM IBM Storage IBM AIX IBM FlashSystem
Dando suporte à evolução contínua dos sistemas principais


 

O IBM Power permite migrações de sistema com downtime mínimo por meio de dimensionamento em fases e alocação flexível de recursos, fornecendo uma base estável para sistemas críticos e dando suporte à expansão futura.

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