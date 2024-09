A Seismic (link externo ao site ibm.com) é líder global em capacitação, ajudando as organizações a envolver os clientes, capacitar as equipes e promover o crescimento da receita. A Seismic Enablement Cloud™️ é a plataforma de capacitação unificada mais avançada que oferece as habilidades, o conteúdo, as ferramentas e os insights certos para as equipes voltadas para o cliente crescerem e terem sucesso. Desde as maiores empresas do mundo até pequenas empresas e startups, mais de 2 mil organizações em todo o mundo confiam na Seismic para atender às suas necessidades de capacitação.