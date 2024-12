A transformação digital eficaz de qualquer empresa envolve a otimização de processos para oferecer um serviço eficiente e alinhado à era digital em que vivemos. Nesse sentido, as APIs são um componente fundamental na transformação das empresas, pois facilitam a conexão e a integração de diferentes componentes digitais e impactam os serviços com os quais o cliente final interage.

A SegurCaixa Adeslas, empresa do grupo Mutua Madrileña e de propriedade do CaixaBank, tem o compromisso com a inovação em seu DNA, a fim de oferecer um serviço ágil e relevante aos seus clientes.

O plano de transformação digital no qual a empresa está inserida exigiu uma grande mudança na instalação local do API Connect, que operava na versão 5. Com a aceleração dos processos de desenvolvimento e o aumento no desenvolvimento de APIs conforme o ritmo digital atual, a SegurCaixa Adeslas precisava evoluir essa plataforma para obter maior escalabilidade e lidar com a carga de processamento crescente que a transformação digital vem gerando gradualmente.

Ao mesmo tempo, a empresa também precisava adaptar o modelo de controle de API e as ferramentas de gerenciamento para permitir que as equipes de desenvolvimento acelerassem a construção e a implementação de APIs sem perder o controle e a qualidade desses ativos. A versão atual resultava em um modelo pouco ágil, complexo de operar e mal integrado à plataforma DevOps e QA da empresa.

Não ter um recurso de alta disponibilidade também era uma limitação para a SegurCaixa Adeslas nesta fase de modernização. Embora a plataforma tivesse demonstrado grande robustez até o momento, qualquer interrupção de serviço impactava os sistemas e podia afetar os serviços de TI da empresa.

Por fim, a empresa também tinha como requisito a capacidade de realizar testes por meio de um ambiente operacional de UAT, viabilizado por meio de uma evolução na plataforma de gerenciamento de API.