O SCC apresenta um painel em que os resultados de conformidade de segurança são relatados. Os controles exibidos são claros e concisos para ajudar as equipes de aplicativos a identificar os controles com falha e fazer as alterações necessárias nos recursos do aplicativo para resolver os problemas. Varreduras recorrentes produzem automaticamente relatórios atualizados. Isso permite que as equipes de aplicação observem o impacto das mudanças. Isso eliminou a necessidade de notificações por e-mail de aplicação central e reuniões de status. Em julho de 2024, uma revisão dos controles SCC estabelecidos para a equipe de plataforma de nuvem híbrida de CIOs mostrou uma leitura do painel SCC de 91% de aprovação, uma melhoria de 52% na conformidade de aplicativos corporativos em relação a uma leitura anterior de 60% do painel de dados SCC em junho de 2023.1

A lista de controles é revisada regularmente pela equipe da CIO Hybrid Cloud Platform de acordo com os padrões de conformidade corporativos e do setor. Os requisitos de conformidade estão em constante mudança. A definição da política como código com auditoria automática posiciona a equipe da plataforma de nuvem híbrida da CIO para lidar com as mudanças nos padrões de conformidade de segurança.

1 Os dados de desempenho de conformidade de segurança da equipe da CIO Hybrid Cloud Platform foram obtidos por meio do painel do IBM Security and Compliance Center nas datas de 19 de junho de 2023 e 26 de julho de 2024.