O Agile é frequentemente associado a projetos de baixo risco, e adotar essa abordagem para pagamentos bancários de negócios foi considerado por alguns como um movimento agressivo. No entanto, ao combinar tecnologia líder do setor com uma equipe orientada para a resolução de problemas e para soluções, o programa Agile for Payments do Scotiabank provou ser um caminho altamente eficaz para a transformação.

Um exemplo do tempo de lançamento de um novo serviço de pagamento no mercado é o produto de transferência de dinheiro por e-mail em massa, baseado no serviço Interac e-Transfer.

Empresas como seguradoras muitas vezes precisam fazer pagamentos únicos de grande volume, o que tradicionalmente significa enviar cheques pelo correio. O serviço Interac e-Transfer elimina essa complexidade, possibilitando que as empresas emitam pagamentos usando apenas os nomes, números de contas e endereços de e-mail dos beneficiários, reduzindo muito o custo e o trabalho manual envolvidos na emissão de cheques físicos. Aproveitando a metodologia Agile for Payments, a equipe de produtos de pagamento Global Transaction Banking (GTB) do Scotiabank conseguiu repriorizar rapidamente a lista de pendências de desenvolvimento e implementar a oferta de transferência de dinheiro por e-mail em apenas 10 semanas, possibilitando que o Scotiabank fosse o primeiro a lançar no mercado.

Em outro caso, o Scotiabank precisou agir rápido para ajudar a lançar um cartão Visa pré-pago inovador no mercado.

"As comunidades remotas do Canadá são muito isoladas, vivendo longe dos grandes centros populacionais e das agências bancárias", explica Michel Cardinal, Diretor de Cartões Comerciais Globais do Scotiabank. "O governo do Canadá queria evitar incômodos para as pessoas que precisavam viajar distâncias significativas para descontar e depositar um cheque físico. Muitas comunidades confiam na The North West Company [NWC] para alimentos, roupas e hardware, bem como para serviços financeiros, e o cartão pré-pago WE Financial Visa da empresa é uma escolha popular para pessoas que não conseguem chegar facilmente às agências bancárias tradicionais.

"Trabalhando com a NWC, o governo canadense em Ottawa e a Visa, desenvolvemos rapidamente uma solução de pagamento rápida, perfeita e segura que deposita os desembolsos do governo diretamente no cartão pré-pago Financeiro Visa da ESG, possibilitando que comunidades remotas obtenham acesso instantâneo a fundos em vez de dirigindo muitas milhas para descontar um cheque.”

O Scotiabank estava trabalhando em uma grande iniciativa de GBB para oferecer aos clientes a flexibilidade e a transparência para recuperar, reverter e rastrear pagamentos. No meio da iniciativa, os stakeholders de negócios confirmaram que as prioridades haviam mudado devido às demandas dos clientes e às condições do mercado. Se isso tivesse feito parte de uma metodologia de entrega tradicional, o trabalho teria sido arquivado e nenhum valor comercial teria sido gerado.

No entanto, como a equipe havia adotado a metodologia ágil de decomposição do trabalho, o Scotiabank conseguiu repriorizar o backlog enquanto entregava o valor de negócios já desenvolvido para a produção (ou seja, trabalho não desperdiçado). Isso resultou em uma realocação líquida de 50% do financiamento do projeto originalmente aprovado para outros pacotes de trabalho de alto valor. O pacote concluído foi implementado com sucesso na produção e a capacidade da equipe foi imediatamente transferida para a nova lista de pendências de trabalho prioritário. A metodologia de “decomposição do trabalho”, combinada com os recursos de implantação incremental do FTM, foram fatores-chave para o sucesso do projeto.

Um número crescente de clientes corporativos considera a oferta de serviços de pagamentos integrados do Scotiabank uma vantagem competitiva, e o banco começou a ver seus volumes de processamento de pagamentos aumentar substancialmente como resultado. O aumento projetado nos volumes exigiu uma atualização para a versão mais recente do FTM, com a infraestrutura principal dimensionada para atender ao aumento da demanda.

O objetivo era criar uma lista de pendências detalhada, visível e com prioridade de risco, de modo a garantir uma validação completa de ponta a ponta dos fluxos de pagamento com maior valor comercial e/ou risco. Se o banco tivesse escolhido uma metodologia tradicional para testes e entrega, suas equipes teriam que executar o trabalho em silos. Trabalhar com uma lista de pendências de casos de uso amplamente abstrata, sem um entendimento compartilhado do contexto e da validação, teria aumentado substancialmente o risco de defeitos. Em vez disso, o banco utilizou um processo de teste que emulava o tráfego de produção real, o que foi fundamental para eliminar discrepâncias sutis entre as configurações de cliente de teste e de produção.

Aproveitando a metodologia Agile for Payments e uma parceria com a IBM Global Business Services, o banco conseguiu reduzir significativamente o risco da entrega. Toda a plataforma FTM, que contém mais de 50 mapas e fluxos de trabalho de transformação de especificações de pagamento para 13 tipos de pagamento, resultou em mais de 600 cenários de caso de teste. A plataforma foi atualizada com sucesso, apresentando apenas um pequeno defeito de produção, resolvido em apenas uma hora.

Para aproveitar a transparência, flexibilidade e capacidade de gerenciamento direta que a plataforma FTM oferece, o Scotiabank planeja permitir transparência de ponta a ponta em todo o ciclo de vida do pagamento.

O Scotiabank transfere a maioria dos pagamentos, do ponto de vista do volume, por meio de transferências de arquivos de sistema para sistema. A necessidade de rastrear e rastrear arquivos de pagamento e as respostas de confirmação correspondentes, desde o recebimento do arquivo até a liquidação do pagamento e vice-versa, exige uma solução que agregue o ciclo de vida de ponta a ponta em uma visão única, consolidada e em tempo real. Esse é o objetivo da próxima fase do programa de modernização de pagamentos do Scotiabank, e a implantação do IBM Sterling File Transfer Service com o IBM Control Center posicionará o banco para oferecer esses recursos.

Greg Lahn conclui: "Escolher a melhor tecnologia é apenas o primeiro passo para alcançar um objetivo. Construir uma equipe bem estruturada e otimizar a metodologia do seu projeto são essenciais para aproveitar a tecnologia e obter benefícios tangíveis para os negócios."