Com automação impulsionada por IA incorporada nos fluxos de trabalho de orçamento, planejamento e aquisição, a Savage Precision Fabrication aumentou significativamente a capacidade operacional e, ao mesmo tempo, manteve a qualidade e a capacidade de resposta ao cliente. Os tempos de resposta dos orçamentos foram reduzidos de horas para minutos, os fluxos de trabalho de planejamento foram drasticamente acelerados e a produtividade geral da força de trabalho aumentou em cerca de quatro a 10 vezes.



"O que isso fará por nós será que, basicamente, permitirá que as mesmas pessoas façam de quatro a 10 vezes mais trabalho com menos esforço. E é isso que estou procurando." disse Scott Gardner.

A empresa fortaleceu o desempenho nas áreas mais importantes para os clientes (preço, qualidade e entrega pontual), ao mesmo tempo em que se posicionou para o crescimento contínuo.



"Nosso principal objetivo é chegar na hora. Os clientes pagarão mais se você for pontual, e é isso que a DAI e a IBM têm fornecido até agora." relata Scott Gardner.



Ao adotar a IA para apoiar o crescimento, a velocidade e a excelência operacional, Scott Gardner está construindo a base que seus pais estabeleceram em 1974. Embora as ferramentas tenham evoluído de uma oficina de garagem para automação impulsionada por IA, a missão da empresa permanece inalterada: entregar peças de alta qualidade no prazo, ganhar a confiança do cliente e levar adiante os valores que W.T. e JoAnn Gardner incorporaram na Savage Precision Fabrication desde o início.