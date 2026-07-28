A Savage Precision escala a fabricação aeroespacial com o IBM watsonx Orchestrate
Savage Precision Fabrication, uma fabricante familiar do setor aeroespacial e de defesa fundada por W.T. e JoAnn Gardner em 1974. A empresa construiu sua reputação com base em qualidade, velocidade e confiabilidade. Desde o início em uma garagem até se tornar um fornecedor confiável para programas de aeronaves militares, os riscos continuam altos: a precisão e o tempo são críticos.
Agora liderada por seu filho, Scott Gardner, a empresa continua a manter os mesmos padrões inflexíveis de precisão, qualidade e entrega no prazo sob padrões mais complexos e de missão crítica. Com o aumento da demanda dos clientes, os processos manuais de orçamento, planejamento e aquisição tornaram-se gargalos operacionais que ameaçavam a escalabilidade.
Para modernizar as operações e se preparar para o crescimento, a Savage Precision Fabrication fez parceria com o parceiro de negócios IBM Platinum DAI Source para implementar o IBM watsonx Orchestrate. O envolvimento começou com objetivos de negócios claramente definidos e uma estreita colaboração entre a Savage Precision Fabrication, a DAI Source e a IBM.
“Cem por cento dos nossos projetos de IA bem-sucedidos são impulsionados pelas descrições de negócios e casos de uso. Com Scott, foi o que aconteceu. Assim que entramos e pudemos entender o que ele estava pensando sobre como a IA poderia ser aplicada, imediatamente acionamos nossa equipe de desenvolvimento e investimos na criação de algo que possamos demonstrar e validar", disse Bill DeSpain, Presidente e CEO da DAI Source.
A solução transformou os fluxos de trabalho de orçamento, planejamento e aquisição, mantendo a supervisão humana. A IA analisa trabalhos históricos, lucratividade e dados de produção para gerar orçamentos preliminares, enquanto processos de planejamento que antes levavam horas agora podem ser concluídos em minutos.
“Eles já tinham os dados prontos.” Eles tinham seus departamentos prontos. Poderíamos ir conversar com as pessoas. Não somente não fomos intrusivos, como também fomos realmente bem-vindos ao ambiente, até ao ponto do chão de fábrica, o que é bastante raro", descreveu Mark Lucente, Diretor Técnico da DAI Source.
Lucente observou que o watsonx Orchestrate forneceu a base necessária para escalar de forma segura e eficiente: "A plataforma também inclui tudo aquilo de que precisamos: segurança, armazenamento de dados, bancos de dados, tudo aquilo de que precisávamos para criar um sistema de IA do começo ao fim."
Com automação impulsionada por IA incorporada nos fluxos de trabalho de orçamento, planejamento e aquisição, a Savage Precision Fabrication aumentou significativamente a capacidade operacional e, ao mesmo tempo, manteve a qualidade e a capacidade de resposta ao cliente. Os tempos de resposta dos orçamentos foram reduzidos de horas para minutos, os fluxos de trabalho de planejamento foram drasticamente acelerados e a produtividade geral da força de trabalho aumentou em cerca de quatro a 10 vezes.
"O que isso fará por nós será que, basicamente, permitirá que as mesmas pessoas façam de quatro a 10 vezes mais trabalho com menos esforço. E é isso que estou procurando." disse Scott Gardner.
A empresa fortaleceu o desempenho nas áreas mais importantes para os clientes (preço, qualidade e entrega pontual), ao mesmo tempo em que se posicionou para o crescimento contínuo.
"Nosso principal objetivo é chegar na hora. Os clientes pagarão mais se você for pontual, e é isso que a DAI e a IBM têm fornecido até agora." relata Scott Gardner.
Ao adotar a IA para apoiar o crescimento, a velocidade e a excelência operacional, Scott Gardner está construindo a base que seus pais estabeleceram em 1974. Embora as ferramentas tenham evoluído de uma oficina de garagem para automação impulsionada por IA, a missão da empresa permanece inalterada: entregar peças de alta qualidade no prazo, ganhar a confiança do cliente e levar adiante os valores que W.T. e JoAnn Gardner incorporaram na Savage Precision Fabrication desde o início.
Fundada em 1975, a Savage Precision Fabrication é uma empresa familiar de usinagem CNC e fabricação de metais, atuando nos setores aeroespacial e de defesa. A empresa sediada no Texas é especializada em peças de alta precisão para programas de aeronaves e é conhecida por seu compromisso com a qualidade, confiabilidade e inovação.
A DAI Source é um parceiro de negócios IBM Platinum com sede em Irving, Texas. Possui mais de 30 anos de experiência em consultoria com clientes dos EUA para os setores de saúde, ciências biológicas, varejo, alta tecnologia, comunicações, fabricação, organizações sem fins lucrativos, automotivo, seguros, serviços financeiros e educação. A empresa é especializada em soluções de análise de dados, gerenciamento de dados, middleware de integração, DevOps, AIOps, nuvem híbrida e segurança.
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Exemplos apresentados apenas para fins ilustrativos. Os resultados reais podem variar.