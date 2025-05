A Samsung SDSA contratou a IBM para obter uma prova de valor (POV) e, em seguida, adquiriu o IBM Cloudability no AWS Marketplace. Ao aplicar a solução a uma parte de seu ambiente AWS, a empresa obteve um nível totalmente novo de visibilidade. No dashboard do Cloudability, a Samsung SDSA recebeu uma visão holística do custo e do uso para as contas da AWS direcionadas, incluindo insights detalhados sobre o gasto, as tendências e as anomalias da nuvem.

A empresa agora usa a solução para identificar recursos ociosos e onerosos e instâncias superprovisionadas do Elastic Compute Cloud (EC2), enquanto recebe recomendações para otimizar os custos. O Cloudability ajuda a Samsung SDSA a alocar custos de nuvem às unidades de negócios ou grupos de usuários responsáveis, promovendo a responsabilidade e estabelecendo uma cultura de FinOps.

As equipes usam o Cloudability para criar previsões de uso e assumir compromissos com base em seus orçamentos. A Samsung SDSA, por sua vez, usa a ferramenta de automação Cloudability Savings Automation para capturar com eficiência descontos baseados em compromissos, como planos de poupança (SPs) e instâncias reservadas conversíveis (CRIs). Normalmente, a correspondência entre as necessidades de computação e os descontos disponíveis exige uma análise manual demorada. A ferramenta Cloudability Savings Automation agiliza esse processo, examinando continuamente o ambiente da AWS e adquirindo automaticamente os SPs e CRIs apropriados.