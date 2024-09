“As empresas estão embarcando em uma jornada transformadora impulsionada pela IA generativa. Parceiros da Salesforce, como a IBM Consulting, desempenham um papel importante em ajudar as empresas a usar as tecnologias de IA, dados e CRM da Salesforce para se conectar com seus clientes em um novo nível”, disse Steve Corfield, EVP e gerente geral, alianças globais e canais, Salesforce. “Unir as inovações da Salesforce e da IBM ajudará a transformar a maneira como as empresas oferecem experiências personalizadas e envolventes.”



Steve Corfield

Vice-presidente executivo e gerente geral de alianças globais e canais

Salesforce