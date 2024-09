Depois de implantar o Turbonomic, Massimiliani e sua equipe estavam no caminho certo para obter a garantia de desempenho contínuo de seus aplicativos. Graças à integração com o Dynatrace, a equipe finalmente conseguiu obter uma visão completa do ambiente local: desde a camada de aplicativos até a infraestrutura. "Para nós, um dos melhores recursos do IBM Turbonomic é a visibilidade total da pilha", explica Massimiliani. "Com o IBM Turbonomic, posso ver como nossos contêineres estão funcionando e se estão funcionando corretamente: se estão usando muitos recursos ou não."

Agora que eles têm acesso a uma visão abrangente e em tempo real de seu ambiente, bem como recomendações de recursos alimentadas por IA, a equipe da Roma Capitale previne proativamente problemas de desempenho e reduz o desperdício em todo o ambiente, identificando onde há risco de desempenho em seu ambiente e determinando a maneira ideal de eliminar esse risco realocando recursos. Além disso, eles podem ver o impacto de uma ação de recursos antes de executá-la. E devido à integração com o Dynatrace, a equipe pode ver como as ações de recursos afetam o tempo de resposta do aplicativo depois. "Depois de integrarmos o Turbonomic e o Dynatrace, tínhamos os dados necessários para mostrar a toda a equipe que o redimensionamento não compromete o desempenho. Na verdade, melhora o desempenho”, observa Massimiliani.