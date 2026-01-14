A Rinnai Australia, fabricante e distribuidora líder de sistemas de aquecimento, refrigeração e água quente, vivenciou um crescimento significativo por meio de expansão orgânica e aquisições. No entanto, sua função financeira teve dificuldade para acompanhar esse crescimento.

Os sistemas financeiros da empresa tornaram-se cada vez mais complexos. A forte dependência de múltiplas ferramentas, como IBM Cognos, IBM TM1, Oracle Essbase e Oracle Analytics Cloud, combinada com processos manuais e inúmeras planilhas, criou silos e duplicações. Essa situação resultou em ciclos de geração de relatórios prolongados, com o fechamento mensal das subsidiárias levando semanas, e em um processo orçamentário que se estendia por mais de três meses.

“Chegamos a um ponto em que continuar com processos manuais simplesmente não era mais sustentável”, recorda Dilend Chawda, CFO da Rinnai Australia. “Precisávamos de uma fonte única da verdade, não apenas para reduzir riscos e erros, mas para viabilizar melhor colaboração e tomada de decisão.”

A Rinnai precisava de uma plataforma financeira moderna e escalável que sustentasse o crescimento, melhorasse a agilidade e viabilizasse a adoção de IA. Com isso, a empresa passou a explorar soluções para modernizar sua função financeira.