A Ricoh ofereceu pela primeira vez seu pacote de negócios de videoconferência e webconferência, o Unified Communication System (UCS), em agosto de 2011, permitindo que os usuários iniciassem uma conferência bastando ligar e pressionar um botão. Para a alegria da Ricoh, os anos seguintes viram um rápido aumento no número de usuários corporativos e a carga de trabalho disparou.

"O UCS é um serviço sensível a atrasos", diz Naoki Umehara, do Departamento de Plataforma de Nuvem da Ricoh. "Quanto mais próximos nossos locais de data center estiverem de nossos usuários, maior será a qualidade de vídeo e áudio que poderemos fornecer. Tínhamos apenas dois data centers, nos Estados Unidos e no Japão, e ficou difícil fornecer serviços estáveis, pois o número de usuários do UCS estava aumentando em todo o mundo".

A infraestrutura da Ricoh consistia em Virtual Machines no VMware vSphere em uma nuvem privada hospedada nos dois datacenters e gerenciada com o VMware vCenter Server. À medida que a demanda de serviços aumentava, a empresa começou a ter problemas com interrupções causadas por falhas de hardware.

"Nossa maior prioridade é fornecer um serviço superestável e de alta qualidade, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. O UCS é usado para vídeo de negócios globais e webconferência e garantir a prestação de serviços sempre ativos é essencial", diz Naoki Umehara.

Para criar resiliência e manter a qualidade, Ricoh planejou adicionar mais um data center na Austrália. No entanto, havia preocupações sobre a latência, dada a distância para os EUA e Japão, e sobre o custo de operar data centers em vários locais.