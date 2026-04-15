Dados que vencem: a plataforma unificada de IA da RFEA

A RFEA centraliza os dados de atletas com o IBM watsonx.data para oferecer treinamento baseado em evidências em escala.
A Real Federación Española de Atletismo (RFEA), o órgão governante do atletismo da Espanha, tem constantemente ampliado os limites da inovação para proporcionar aos seus atletas uma vantagem competitiva.
Com o IA-THLEICS, a RFEA foi pioneira no uso da ciência de dados em esportes, capturando telemetria vestível, analisando biomecânica com vídeo de alta velocidade e integrando métricas fisiológicas para realizar o ajuste fino do treinamento. Essas iniciativas demonstraram uma visão ousada: utilizar dados não apenas para manutenção de registros, mas como um ativo estratégico para otimizar o desempenho e prevenir lesões. No entanto, esses esforços enfrentavam um desafio comum: os dados estavam em silos. Os registros dos atletas, os fluxos dos sensores e as análises de vídeo estavam espalhados por sistemas desconectados, dificultando a combinação de insights e a ação rápida. Para liberar todo o potencial de sua inovação, a RFEA precisava de uma estrutura de dados governados, que pudesse reunir diversas fontes, fornecer insights em tempo real e preparar a federação para estratégias de desempenho orientadas por IA em todas as disciplinas.
Para enfrentar o desafio, a RFEA fez uma parceria com a IBM e a Habber Tec para criar o IA‑THLETICS, uma plataforma projetada para unificar todos os dados de atletas em um ambiente único, governado e preparado para IA. Essa não foi apenas uma atualização técnica; foi uma mudança fundamental na forma como os insights de desempenho são fornecidos.
A solução foi construída sobre o IBM watsonx.data , proporcionando uma moderna arquitetura de lakehouse que conecta registros históricos com fluxos de sensores ao vivo, vídeo de alta velocidade e dados clínicos. Ao padronizar essas diversas entradas em tabelas consultáveis, a RFEA criou a base de que a IA precisa: dados limpos, confiáveis e repletos de contexto. Isso significa que os modelos de aprendizado de máquina agora podem detectar padrões biomecânicos, prever o risco de lesões e recomendar planos de treinamento personalizados com muito mais precisão.
Em vez de fazer malabarismos com planilhas e sistemas isolados, os orientadores acessam um único dashboard que reúne tudo: cadência, padrões de recuperação e indicadores de saúde, todos atualizados em tempo real. Analistas exploram tendências em todas as estações e disciplinas sem esperar horas por relatórios manuais. Pela primeira vez, milhões de pontos de dados de calçados, dispositivos vestíveis e testes médicos alimentam modelos de IA, que transformam a telemetria bruta em recomendações práticas. É assim que os dados se tornam inteligência e como a RFEA transforma inovação em vantagem competitiva.
A plataforma foi projetada para apoiar treinadores e atletas em seu trabalho diário, ajudando-os a tomar decisões mais bem informadas durante a preparação do treinamento e a competição. Ao transformat dados complexos em insights práticos, o IA-THLEICS fortalece o planejamento de desempenho sem substituir a experiência dos treinadores nem o feedback dos atletas.
A plataforma IA-THLETICS da RFEA é mais do que uma vitória tecnológica; é um blueprint para o futuro dos esportes.
Essa conquista posiciona a RFEA como pioneira na aplicação de dados de nível empresarial e práticas de IA ao atletismo, um salto que transforma a maneira como as federações pensam sobre desempenho, saúde e inovação. A plataforma já está avançando além dos projetos piloto, com planos de habilitar 1.000 treinadores até 2028, e estabelece as bases para casos de uso avançados de IA, como modelagem preditiva, dashboards multilíngues e treinamento personalizado em escala olímpica.
O IA-THLEICS já está sendo aplicado em várias disciplinas, incluindo marcha atlética, lançamento de disco, corridas com barreiras, provas de velocidade e provas de revezamento, e continuará a se expandir à medida que novos casos de uso forem incorporados.
Para o setor, isso marca um ponto de virada: os dados não são mais um subproduto do treinamento; são o motor da excelência competitiva.
Fundada em 1920, a Real Federación Española de Atletismo (RFEA) governa o atletismo na Espanha, gerenciando competições, desenvolvimento de atletas, treinamento e equipes nacionais em diversas disciplinas, ao mesmo tempo em que promove a inovação digital para melhorar o desempenho e o bem-estar.
A Habber Tec é uma empresa de consultoria em tecnologia especializada em arquitetura e integração de dados. Como parceira de entrega da RFEA, a Habber Tec desempenhou um papel crítico no projeto e na implementação da plataforma IA‑THLETICS, garantindo que os registros históricos e novos dados de sensores pudessem ser analisados lado a lado. Sua experiência em tecnologias abertas e arquiteturas escaláveis ajudou a RFEA a adotar o IBM watsonx.data sem construir integrações personalizadas, acelerar o time to value e permitir uma base limpa e governada para a IA.
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Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam conforme as configurações e condições de cada cliente e, portanto, não é possível apresentar os resultados gerais normalmente esperados.