Dados que vencem: a plataforma unificada de IA da RFEA

Para enfrentar o desafio, a RFEA fez uma parceria com a IBM e a Habber Tec para criar o IA‑THLETICS, uma plataforma projetada para unificar todos os dados de atletas em um ambiente único, governado e preparado para IA. Essa não foi apenas uma atualização técnica; foi uma mudança fundamental na forma como os insights de desempenho são fornecidos.

A solução foi construída sobre o IBM watsonx.data , proporcionando uma moderna arquitetura de lakehouse que conecta registros históricos com fluxos de sensores ao vivo, vídeo de alta velocidade e dados clínicos. Ao padronizar essas diversas entradas em tabelas consultáveis, a RFEA criou a base de que a IA precisa: dados limpos, confiáveis e repletos de contexto. Isso significa que os modelos de aprendizado de máquina agora podem detectar padrões biomecânicos, prever o risco de lesões e recomendar planos de treinamento personalizados com muito mais precisão.

Em vez de fazer malabarismos com planilhas e sistemas isolados, os orientadores acessam um único dashboard que reúne tudo: cadência, padrões de recuperação e indicadores de saúde, todos atualizados em tempo real. Analistas exploram tendências em todas as estações e disciplinas sem esperar horas por relatórios manuais. Pela primeira vez, milhões de pontos de dados de calçados, dispositivos vestíveis e testes médicos alimentam modelos de IA, que transformam a telemetria bruta em recomendações práticas. É assim que os dados se tornam inteligência e como a RFEA transforma inovação em vantagem competitiva.

A plataforma foi projetada para apoiar treinadores e atletas em seu trabalho diário, ajudando-os a tomar decisões mais bem informadas durante a preparação do treinamento e a competição. Ao transformat dados complexos em insights práticos, o IA-THLEICS fortalece o planejamento de desempenho sem substituir a experiência dos treinadores nem o feedback dos atletas.