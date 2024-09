A missão da Relevance AI( link externo a ibm.com) é ajudar as equipes a construir fluxos de trabalho melhores com a IA. Ela possibilita isso com sua plataforma para criar e implementar um aplicativo de IA que encadeia LLMs, fontes de dados e bancos de dados vetoriais, o que permite que os usuários passem do prompt para o aplicativo pronto para produção em minutos.